Fortnite : Apple change sa politique, le jeu d'Epic Games bientôt de retour sur iOS !

En 2020, Epic Games et son patron Tim Sweeney s'étaient lancés dans une bataille folle contre Apple, et Google dans une moindre mesure. Accusant les constructeurs de smartphones de trop taxer les microtransactions dans les jeux sur l'App Store et le Google Play Store, Apple et Google ont carrément supprimé Fortnite de leurs plateformes, alors que le Battle Royale free-to-play était au sommet de sa popularité.

Sur Android, les utilisateurs peuvent installer l'application Epic Games via un fichier .APK, la plateforme étant moins verrouillée qu'iOS. Mais sur les iPhone et iPad, eh bien même s'il est possible de profiter du Battle Royale de manière détournée grâce au cloud gaming, il aura fallu attendre de longs mois durant lesquels Epic Games et Apple se sont affrontés en procès. Mais au final, Apple change sa politique en matière d'applications tierces.

Comme annoncé dans un communiqué, Apple va autoriser les applications de jeux vidéo en streaming et les applications permettant l'accès à d'autres jeux sur iOS. Fortnite entre dans cette dernière catégorie, il sera en toute logique possible de télécharger l'application Epic Games sur iOS puis de télécharger Fortnite via celle-ci, comme sur Android à l'heure actuelle.

Epic Games n'a pas tardé à annoncer sur X/Twitter que « Fortnite reviendra en Europe sur iOS grâce à l'application Epic Games ». Un changement possible grâce au DMA, le Digital Market Act appliqué dans l'Union européenne et qui a fait flancher Apple. Celui-ci va entrer en application en mars 2024 et empêchera notamment les plateformes de monopoliser le marché via leurs écosystèmes, jusqu'ici fermés, surtout du côté d'Apple. Fortnite fera donc son grand retour sur iOS cette année, mais il va falloir patienter pour connaître la date de sortie précise.

