Fortnite : Ant-Man rejoint à son tour le jeu d'Epic Games avec une skin, déjà disponible

Les cross-over entre la pop culture et Fortnite sont plus nombreux que jamais avec le Chapitre 2 - Saison 5. Encore récemment, ce sont le Xénomorphe et Ripley d'Alien, ainsi que Ryu et Chun-Li de Street Fighter qui ont eu droit à leurs skins dans le jeu d'Epic Games. Pour autant, c'est bien un nouveau super-héros qui vient de débarquer sur l'île, à nouveau issu de l'univers Marvel.

L'histoire d'amour entre la Maison des idées et le populaire Battle Royale n'en finit donc pas et vous pouvez ainsi acheter en boutique cette tenue portée par Hank Pym, mais aussi la pioche Cure-dent et l'accessoire de dos Ant-Tonio, servant habituellement de monture au héros. Le pack coûte 1 800 V-Bucks. Le site officiel nous informe également qu'un concours de fortographies va être organisé, demandant aux joueurs de rendre leur personnage aussi petit que possible, mais sans utiliser le dézoom. Il va falloir jouer avec les perspectives ! Pour terminer, l'arrivée d'Ant-Man avait été teasée avec quelques visuels montrant les précédentes arrivées de super-héros Marvel, saurez-vous le trouver sur chaque cliché ?

Au passage, notez que Kratos est de retour avec le Master Chief pendant encore quelques heures en boutique si vous les aviez manqués, de même que tout un tas de héros (Daredevil, Captain America, Blade, Ghost Rider, le Surfeur d'argent, Venom, les membres de la X-Force, etc.) S'il vous faut des V-Bucks, vous pouvez en trouver sur Amazon.