Fortnite : le live Disney Horizons de la D23 à suivre dans le jeu d'Epic Games, avec une belle récompense à la clé !

L'actualité entourant Fortnite est riche en ce moment et il y en a clairement pour tous les goûts. À l'approche de la Saison 4 du Chapitre 5, Epic Games a ainsi lancé la collaboration Fall Guys On trébuche où cette fois ? et proposé un changement majeur pour les futurs Passes de combat, entre autres, nous y reviendrons. Le partenariat avec Disney renforcé en début d'année continue de porter ses fruits puisqu'outre des skins de personnages populaires et évènements, c'est désormais la D23 Expo qui est concernée !

La convention dédiée aux fans des univers Disney va se tenir ce week-end et nous pouvons notamment nous attendre à ce que le Marvel Cinematic Universe fasse encore parler de lui, à voir si cela aura l'ampleur de la révélation d'Avengers: Doomsday. Pour les personnes n'ayant pas la chance d'être sur place, un petit lot de consolation est prévu, puisqu'un live va être diffusé dans Fortnite. Il y aura donc des nouvelles concernant le jeu d'Epic Games. Oui, nous pouvons nous attendre à découvrir les futures expériences que les deux firmes développent en partenariat et/ou plus certainement du teasing pour la prochaine saison qui devrait inclure Victor von Doom.

Nous avons donc rendez-vous ce dimanche 11 août à 4h30 pour nous connecter au Disney Horizons Live de la D23 qui débutera ensuite à 5h30, présenté par Josh D'Amaro. Via le menu Découvrir, il sera possible d'y accéder en rentrant le code d'île 7908-6413-2516. Si cet horaire très matinal ne vous convient pas, rassurez-vous, elle restera accessible jusqu'au 16 août avec une rediffusion en boucle de la présentation. Oui, c'est la date de sortie de la Saison 4. De plus, tous les joueurs restant pendant 10 minutes sur l'île recevront l'accessoire de dos Bananeverine en peluche et de l'EXP, mais pas avant septembre pour cette dernière, allez savoir pourquoi. Il est précisé que cet élément cosmétique n'est pas exclusif et qu'il pourra peut-être arriver en boutique par la suite, mais autant l'obtenir gratuitement.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.

Lire aussi : Disney+ augmente encore une fois ses tarifs, de quoi énerver les abonnés