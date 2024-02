Epic Games : Disney veut son métavers et investit 1,5 milliard de dollars dans le créateur de Fortnite !

Avec le succès continu de Fortnite et son moteur Unreal Engine, Epic Games attire forcément la convoitise, même si sa situation financière récente n'a pas été au plus haut, avec pour résultats de nombreux licenciements en fin d'année dernière. Sony et KIRKBI, la société mère de The LEGO Group, avaient ainsi investi 1 milliard de dollars chacun dans la firme de Tim Sweeney en 2022. Depuis, le partenariat avec la société danoise visant à la création d'un métavers a donné naissance à LEGO Fortnite, lancé en décembre et qui n'est que le premier projet du genre. Eh bien, c'est désormais un autre géant du divertissement qui investit 1,5 milliard de dollars dans Epic Games : Disney !

C'est dans la foulée de la présentation de ses résultats financiers pour le premier trimestre de son année fiscale 2024 (de septembre au 30 décembre 2023) que The Walt Disney Company a annoncé cette participation au capital. Après des années de collaboration ayant donné lieu à des skins et évènements mettant en scène les personnages Marvel et Star Wars dans Fortnite, et l'utilisation de l'Unreal Engine dans des créations telles que Kingdom Hearts III et Star Wars Jedi: Survivor, entre autres, la relation entre ces deux géants va ainsi passer à l'étape suivante : un projet sur plusieurs années visant à la création de nouveaux jeux et d'un univers persistent de divertissement avec les univers cités ci-dessus, mais également Disney, Pixar, Avatar et bien plus, utilisant évidemment le moteur d'Epic.

Ces nouvelles expériences seront interopérables avec Fortnite, reste à voir de quelle manière, bien que l'évidence serait que ce dernier serve de portail pour y accéder. Ce qui est certain, c'est qu'elles proposeront des « opportunités pour les consommateurs de jouer, regarder, acheter et interagir avec le contenu ». La vidéo diffusée pour l'occasion nous montre sans doute à quoi ressemblera ce nouveau monde virtuel avec différentes îles reliées entre elles.

Notre nouvelle relation passionnante avec Epic Games rassemblera les marques et franchises bien-aimées de Disney avec le très populaire Fortnite dans un nouvel univers de jeux et de divertissement transformationnel. Cela marque la plus grande entrée de Disney dans le monde du jeu vidéo et offre d’importantes opportunités de croissance et d’expansion. Nous avons hâte que les fans découvrent les histoires et les mondes Disney qu’ils aiment de manières révolutionnaires.

Robert A. Iger, PDG de The Walt Disney Company

Disney a été l'une des premières sociétés à croire au potentiel de réunir leurs mondes avec le nôtre dans Fortnite, et ils utilisent l'Unreal Engine dans l'ensemble de leur portfolio. Maintenant, nous collaborons sur quelque chose d'entièrement nouveau pour construire un écosystème persistant, ouvert et interopérable qui rassemblera les communautés Disney et Fortnite.

Tim Sweeney, PDG et fondateur d'Epic Games

Cela nous permettra de rassembler notre incroyable collection d'histoires et d'expériences provenant de toute l'entreprise pour un large public d'une manière dont nous n'avions que rêvé auparavant. La technologie de pointe d’Epic Games et l’écosystème ouvert de Fortnite nous aideront à atteindre les consommateurs là où ils se trouvent afin qu’ils puissent interagir avec Disney de la manière qui leur convient le mieux.

Josh D'Amaro, président de Disney Experiences