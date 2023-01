The Lords of the Fallen : l'Action-RPG sous Unreal Engine 5 fait le beau avec de nouvelles images

The Lords of the Fallen, suite du jeu de rôle et d'action Lords of the Fallen sorti en 2014, arrivera enfin cette année sur ordinateurs et consoles de salon, après un très long moment d'attente. Développé par HEXWORKS, un studio de CI Games, le titre refait parler de lui aujourd'hui avec de nouvelles images.

Développé sous l'Unreal Engine 5 d'Epic Games, The Lords of the Fallen nous replongera dans un monde de dark fantasy cinq fois plus vaste que celui du premier volet, au travers d'une aventure inédite avec des quêtes scénarisées dans une campagne solo. Les joueurs pourront également profiter de ce défi en coopération avec la possibilité de parcourir tout le jeu à deux. Vous pouvez retrouver l'intégralité des nouveaux visuels sur la seconde page.

The Lords of the Fallen est attendu dans le courant de l'année 2023, sans plus de précisions, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver le premier opus en Game of the Year Edition à 26,99 € sur Gamesplanet.