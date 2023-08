Lords of the Fallen : le début de l'aventure se dévoile avec 13 minutes de gameplay

Hexworks et CI Games terminent le développement de Lords of the Fallen, sorte de reboot et de suite spirituelle du jeu du même nom, qui a déjà près de 10 ans. Les studios veulent cette fois proposer un véritable jeu de rôle et d'action qui marquera les esprits, en s'inspirant évidemment des meilleurs.

IGN assure de près la promotion de l'Action-RPG, il avait déjà partagé du gameplay il y a quelques semaines et il est de retour aujourd'hui avec une nouvelle et longue vidéo. Pas question de se faire spoiler quoi que ce soit de l'histoire ici, il s'agit des 13 premières minutes de l'aventure, de quoi se familiariser avec l'univers peu accueillant, le gameplay (il y a heureusement des tutoriels) et la direction artistique, qui ne devrait pas trop dépayser les fans des Dark Souls et autres productions de FromSoftware.

La date de sortie de Lords of the Fallen est fixée au 13 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 50,99 € (-15 %) sur Gamesplanet.