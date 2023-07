Lords of the Fallen : 17 minutes de gameplay pour le Souls-like avec des mondes parallèles

CI Games et son studio de développement Hexworks lanceront en septembre prochain Lords of the Fallen, reboot et suite spirituelle du jeu de rôle et d'action du même nom sorti en 2014. Les studios comptent bien corriger les erreurs du passé et proposer un titre plus beau, plus palpitant et au gameplay toujours plus exigeant.

Il faut dire que Lords of the Fallen s'inspire grandement des Dark Souls de FromSoftware et il nous le rappelle bien avec une nouvelle longue vidéo de gameplay, à découvrir ci-dessus. L'occasion de revoir le système de combat avec des attaques au corps-à-corps, à distance ou magiques pour des duels intenses et des combos impressionnants, en solo comme en coopération. Les joueurs pourront en effet visiter un vestige, les points de repos du jeu, afin d'inviter un ami à parcourir l'aventure en coopération. Chose intéressante, il sera même possible de créer ses propres vestiges, mais à des lieux spécifiques et en échange ressources très rares.

Enfin, vous pouvez admirer le monde semi-ouvert de Lords of the Fallen, avec des zones interconnectées qui permettront de voyager entre deux mondes parallèles : Axiom, le royaume des vivants, et Umbral, le territoire des morts-vivants. Chacun aura ses propres chemins, ennemis, personnages et trésors, et lorsque le joueur mourra dans Axiom, il sera ramené à la vie dans Umbral afin de tenter de survivre une dernière fois.

La date de sortie de Lords of the Fallen est toujours fixée au 13 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 50,99 € (-15 %) sur Gamesplanet.