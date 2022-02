Tormented Souls : des dates de sortie précises pour les versions PS4, Xbox One et Switch

Tormented Souls est sorti à l'origine sur PC et PlayStation 5, et rapidement après sur Xbox Series X|S, mais Dual Effect et Abstract Digital voulaient proposer leur survival-horror a un maximum de joueurs, et le titre est attendu sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Nous connaissons enfin la date de sortie précise. Ou plutôt, les dates.

Car oui, Tormented Souls sera disponible le 25 février 2022 sur PS4 et Xbox One, mais il faudra patienter jusqu'au 14 avril pour la version Switch. PQube, qui distribue le jeu, rappelle au passage que le titre aura droit à ses versions physiques sur PS4 et Switch, celle sur PS5 étant déjà disponible, vous pouvez précommander le jeu à 28,99 € sur Amazon.

Tormented Souls est pour rappel un jeu d'horreur à l'ancienne, inspiré de Resident Evil et Silent Hill avec des caméras fixes, qui nous emmène dans un manoir transformé en hôpital avec des résidents fous. Le joueur incarne Caroline Walker, à la recherche de sœurs jumelles disparues.