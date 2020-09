Observer System Redux : les dates de sortie des versions PS5, PC et Xbox Series X et S dévoilées

Bloober Team est actuellement bien occupé sur The Medium, qui devrait normalement être un jeu du lancement des Xbox Series X et S, mais le studio polonais spécialisé dans les jeux horrifiques va également sortir Observer System Redux, version améliorée de son jeu d'enquête cyberpunk (et évidemment orienté vers l'horreur) développée par Anshar Studios.

Les studios reviennent aujourd'hui donner des nouvelles, et elles sont très bonnes. La date de sortie d'Observer System Redux est ainsi fixée au 10 novembre 2020 sur PC et Xbox Series X et S, soit en même temps que l'arrivée des consoles de Microsoft, et le jeu sera disponible dès le 12 novembre sur PlayStation 5. Oui, alors même que la console de Sony n'arrivera pas avant le 19 du même mois...

Pour rappel, Observer System Redux inclura trois missions additionnelles, ainsi que des textures, modèles et animations améliorées, les changements étaient au cœur d'une récente bande-annonce. Vous pouvez retrouver un PC gaming à 799 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Observer System Redux : du gameplay en 4K à 60 fps pour le portage PS5 et Xbox Series X