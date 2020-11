Observer : la version System Redux prend le départ sur PS5, Xbox Series X et S et PC en vidéo

Trois ans après sa sortie sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et une version Switch plus tard, Observer est de retour sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft dans une version System Redux qui améliore évidemment les graphismes, mais qui rajoute aussi un peu de contenu, histoire d'inciter les joueurs à repasser à la caisse.

Comme nous le rappelle la bande-annonce de lancement à découvrir ci-dessus, Observer System Redux propose des graphismes en 4K, des textures améliorées, de nouvelles animations ainsi que de nouveaux modèles et effets, mais également des modifications pour perfectionner le gameplay, de nouvelles mécaniques de jeu, de nouveaux secrets à découvrir, un système d'infiltration revisité et surtout trois missions inédites, Errant Signal, Her Fearful Symmetry et It Runs in the Family, qui approfondissent le scénario, mettant en scène pour rappel le regretté Rutger Hauer dans le rôle du détective Dan Lazarski.

Observer System Redux est disponible dès maintenant sur PC et Xbox Series X et S, il arrivera le 12 ou le 19 novembre sur PlayStation 5, en fonction de votre région. Vous pouvez retrouver le jeu de base à 29,3 € sur Amazon.fr.