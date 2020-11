Observer System Redux : 20 minutes de gameplay sur PS5 et la suite de l'hommage à Rutger Hauer

Dans quelques jours, Observer sera de retour dans une version System Redux sur les nouvelles consoles de salon de Sony et Microsoft, avec du contenu inédit qui sera également à découvrir sur PC. En attendant, IGN dévoile une longue vidéo de gameplay du jeu d'horreur psychologique dans un futur cyberpunk, dans sa version PS5 :

De son côté, Bloober Team partage une seconde vidéo dédiée à Rutgher Hauer, l'acteur néerlandais incarnant le détective Dan Lazarski dans Observer, qui nous a quitté en juillet 2019. Dans la suite de cet entretien réalisé en 2017 à l'occasion de l'enregistrement des voix et de la motion capture, l'acteur revient sur son arrivée sur le projet, lui qui n'est pas attiré par les jeux vidéo d'habitude, mais surtout sur des thèmes un peu plus philosophiques comme la présence de plus en plus importante des technologies robotiques dans notre quotidien ou sa plus grande peur.

La date de sortie d'Observer System Redux est fixée au 10 novembre 2020 sur Xbox Series X et S et à partir du 12 novembre sur PlayStation 5. Vous pouvez acheter un SSD d'extension de 1 To pour Xbox Series à 269,99 € sur Amazon.fr.