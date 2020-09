Observer System Redux : 5 minutes de gameplay pour les nouvelles quêtes

Observer sera de retour dans une version next-gen au mois de novembre, cette édition System Redux proposera évidemment des graphismes améliorés, mais également des quêtes additionnelles pour que même les joueurs ayant déjà fait l'aventure aient de nouvelles choses à découvrir.

Outre l'apport de la 4K, du ray tracing, du HDR et de textures, animations, modèles et éclairages améliorés, Bloober Team va ainsi proposer des changements dans le gameplay, avec de nouvelles mécaniques, de nouveaux secrets à trouver, un système d'infiltration revu, de nouveaux interrogatoires neuronaux et divers autres changements. Le studio a partagé ce week-end une vidéo de gameplay de cinq minutes, qui nous montre des extraits des missions Errant Signal et Her Fearful Symmetry.

Pour rappel, la date de sortie d'Observer System Redux est fixée au 10 novembre 2020 sur PC et Xbox Series X et S puis au 12 du même mois sur PlayStation 5.