Observer System Redux : du gameplay en 4K à 60 fps pour le portage PS5 et Xbox Series X

Observer a connu un beau petit succès chez les amateurs de science-fiction. Cette aventure à la première personne nous amène à explorer les rêves et les cauchemars d'individus dans un monde futuriste où les corporations ont pris le dessus sur les nations. Le jeu se déroule en 2084 et arbore forcément une esthétique cyberpunk qui mérite d'être sublimée par des graphismes de qualité.

Bloober Team va ainsi profiter de l'arrivée des consoles de nouvelle génération pour livrer une version baptisée Observer System Redux. Elle avait déjà eu droit à sa bande-annonce, mais c'est une longue séquence de gameplay présentée dans le cadre de l'IGN Expo Debut qui vient désormais d'être présentée. Particules, effets de lumière et bien plus ont été améliorés pour cette édition compatible 4K et 60 fps : la vidéo peut d'ailleurs être visionnée avec la résolution et le framerate au maximum.

Observer System Redux n'a pas encore de date de sortie précise, mais est prévu pour la fin d'année 2020 sur PS5 et Xbox Series X. En toute logique, une mise à jour ou une offre devrait permettre de profiter des nouveautés techniques sur PC.