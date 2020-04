Observer System Redux présenté avec une vidéo en 4K et à 60 fps

Bloober Team l'avait teasé la semaine dernière, il vient de présenter aujourd'hui Observer System Redux, et comme prévu, il ne s'agit pas d'une suite à son jeu d'horreur cyberpunk, mais bien une version améliorée attendue sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Place à une nouvelle bande-annonce, en 4K et à 60 fps :

Cette version remastérisée d'Observer proposera ainsi des graphismes améliorés, un gameplay revisité et une histoire agrémentée pour attirer les joueurs connaissant déjà l'opus de base. Nous y retrouverons quand même Dan Lazarski, incarné par Rutger Hauer, qui enquête en explorant les rêves et cauchemars de ses cibles. Le monde de 2084 est sombre, l'humanité a survécu à un Nanophage touchant les personnes augmentées, tandis qu'une guerre a éclatée, rendant les corporations plus puissantes que les nations. Rien de bien neuf pour du cyberpunk.

Observer System Redux n'a pas encore de date de sortie précise, il est attendu en fin d'année 2020 sur PlayStation 5 et Xbox Series X.