Observer System Redux : une nouvelle version du jeu d'horreur cyberpunk annoncée sur les consoles next-gen

Bloober Team est un studio polonais bien connu pour ses jeux d'horreur, que ce soit les deux Layers of Fear, le Blair Witch inspiré des films ou encore Observer, jeu cyberpunk permettant d'incarner un enquêteur se plongeant dans les cauchemars des personnes pour résoudre des enquêtes.

En début d'année, le studio teasait un nouveau jeu qui ressemblait déjà fortement à un Observer 2, eh bien, ce n'est pas exactement ça. Bloober Team vient en effet de partager un teaser d'Observer System Redux et promet « une présentation next-gen » prochainement. Comme le souligne Gematsu, le studio affichait d'abord une présentation pour le 16 avril prochain, mais les développeurs ont peut-être revu leurs plans et n'indiquent désormais plus de date précise.

Comme le suggère son titre, Observer System Redux devrait être une version remastérisée du jeu d'horreur pour PlayStation 5 et Xbox Series X, l'occasion de retrouver le regretté Rutger Hauer dans son rôle de Daniel Lazarski.