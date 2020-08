Observer System Redux : les améliorations de la version next-gen exhibées en vidéo

Bloober Team n'est pas du genre à se reposer. Il a sorti en 2017 Observer, un jeu d'horreur psychologique dans un futur cyberpunk, a enchaîné avec Layers of Fear 2 et Blair Witch, et il développe actuellement The Medium. Mais en parallèle, le studio polonais prépare également une version System Redux d'Observer.

Cette nouvelle version du jeu est développée pour les PlayStation 5 et Xbox Series X, et comme le montre une nouvelle bande-annonce partagée par GameSpot, elle apportera un tas de nouveautés visuelles. Tomasz Bentkowzki, lighting artist, explique ainsi que Bloober Team a retravaillé les environnements d'Observer pour y ajouter un éclairage volumétrique, une illumination globale, du ray-tracing, des textures plus réalistes, de nouveaux modèles de personnages et des animations inédites. Un rendu qui donne un nouveau visage au jeu d'horreur cyberpunk.

Observer System Redux n'a toujours pas de date de sortie, il est attendu sur PS5 et Xbox Series X en fin d'année 2020. Pour trembler dès maintenant, vous pouvez retrouver Blair Witch à 29,99 € sur Amazon.fr.