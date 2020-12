Control: Ultimate Edition, deux dates de sortie pour les versions PS5 et Xbox Series X et S

Sorti durant l'été 2019 sur PC, PS4 et Xbox One, Control est un jeu d'action et d'aventure qui a déjà séduit plus de deux millions de joueurs, mais Remedy prépare de son côté une mise à jour pour les consoles de nouvelle génération qui permettra au titre d'avoir une seconde jeunesse.

Control: Ultimate Edition, avec toutes les extensions incluses, devait arriver en fin d'année sur le PlayStation Store et le Microsoft Store, mais Remedy a décidé de repousser la sortie à l'année prochaine, le studio donne aujourd'hui des nouvelles au travers d'une petite bande-annonce. La date de sortie de Control: Ultimate Edition est ainsi fixée au 2 février 2021 en version dématérialisée, puis au 2 mars en version physique, toujours sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S.

Cette nouvelle version du jeu inclura notamment un mode Performances à 60 fps ainsi qu'un mode Graphismes à 30 fps, mais avec du ray tracing. Rendez-vous l'année prochaine pour découvrir tout cela, si vous avez déjà Control: Ultimate Edition, la mise à jour sera gratuite (mais pas si vous avez le jeu et les extensions achetées séparément), le titre est vendu 41,36 € sur Amazon.fr.