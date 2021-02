Control: Ultimate Edition se lance sur PS5 et Xbox Series X et S en vidéo

Remedy a sorti Control sur PC, PlayStation 4 et Xbox One en 2019, le titre a reçu un très bon accueil de la part des critiques et des joueurs, et il est de retour aujourd'hui dans sa version Ultimate Edition sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S, avec des améliorations graphiques pour en mettre plein la vue.

L'éditeur 505 Games partage aujourd'hui une bande-annonce de lancement, qui résume les nouveautés. Control: Ultimate Edition propose donc sur PS5 et Xbox Series X du ray tracing, à condition de sélectionner le bon mode :

Le mode « Performance » : 60 fps (sans ray tracing), une résolution de 1440p ainsi qu’une sortie 4K.

Le mode « Graphisme » : 30 fps avec ray tracing, 1440p et une sortie 4K.

Les développeurs rappellent que sur Xbox Series S, seul le mode Performance est disponible, à 60 fps sans ray tracing et avec une résolution de 900p pour une sortie en 1080p. Le ray tracing améliore pour rappel les reflets sur les surfaces réfléchissantes. Sur PS5, les joueurs peuvent également découvrir le retour haptique avec la manette DualSense ainsi que les fonctions d'Activités et d'Aide au jeu pour faciliter l'aventure. Thomas Puha, directeur de la communication de Remedy, rajoute enfin :

Nous sommes très heureux de proposer Control: Ultimate Edition sur les nouvelles consoles Sony et Microsoft. La version next-gen du jeu offre des temps de chargement nettement réduits, une amélioration au niveau des fps, une résolution plus élevée, ainsi qu’une multitude de fonctionnalités spécifiques à chaque plateforme. Même la map se charge plus rapidement ! Nous sommes particulièrement enthousiastes concernant le gameplay plus immersif de cette version, qui plongera encore davantage les joueurs dans l’histoire, tout en leur procurant des sensations de maniement d’armes plus réalistes que jamais.

Control: Ultimate Edition est disponible dès maintenant en version dématérialisée sur PS5 et Xbox Series X | S, la mise à jour est gratuite si vous avez déjà le titre sur PS4 ou Xbox One. Si vous aviez acheté Control puis les extensions The Foundation et AWE, il faut repasser à la caisse. 505 Games rappelle au passage que Control: Ultimate Edition est offert aux abonnés PS+ ce mois-ci (l'abonnement coûte 59,99 € par an), et il débarquera en édition physique à partir du 2 mars prochain.

Lire aussi : TEST de Control: Ultimate Edition, des versions PS5 et Xbox Series X qui claquent ?