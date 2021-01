Control : Remedy détaille les améliorations de l'Ultimate Edition sur PS5 et Xbox Series X et S

Control sera de retour dans quelques jours dans une Ultimate Edition sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S, avec notamment un mode Performance à 60 fps et un mode Graphismes avec du ray tracing. En attendant l'arrivée de cette nouvelle version, Remedy entre un peu plus dans les détails de ces améliorations.

C'est via le site officiel de l'éditeur 505 Games que les développeurs nous en disent un peu plus sur les spécificités techniques de Control: Ultimate Edition sur PS5 et Xbox Series X | S, et il y aura des concessions à faire :

Mode Performances : vise des performances à 60 fps avec une résolution en 1440p et une image affichée en 4K ;

Mode Graphismes : vise des performances à 30 fps avec du ray tracing (transparence et reflets) avec une résolution en 1220p et une image affichée en 4K ;

Note : seul le mode Performance est disponible sur Xbox Series S. Il vise le 60 fps sans ray tracing, avec une résolution en 900p et une image affichée en 1080. C'est une limitation de la console, pas du jeu.

Support de la DualSense sur PS5 : support des gâchettes et vibrations ;

Activités et Aide sur PS5 : cartes et vidéo pour guider le joueur dans le jeu, et conserver une trace de sa progression.

Control: Ultimate Edition va donc afficher une image upscalée dans tous les cas, et le rendu sera un peu moins joli sur Xbox Series S, la console étant moins puissante que les PS5 et Xbox Series X. Pour rappel, si vous avez déjà Control: Ultimate Edition sur PS4 ou Xbox One, l'upgrade sera gratuite, vous pouvez retrouver le jeu à 33,11 € sur Amazon. Les versions PS5 et Xbox Series X | S sortiront le 2 février en version dématérialisée, puis au 2 mars en édition physique. Il sera également offert le mois prochain aux abonnés PS+.