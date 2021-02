Control: Ultimate Edition, les versions PS5, Xbox Series X et S comparées en vidéo

Control: Ultimate Edition est sorti hier sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S, il s'agit pour rappel d'une version complète du titre de Remedy Entertainment qui rajoute quelques nouveautés graphiques, dont le ray tracing dans le mode Graphisme. Digital Foundry s'est évidemment penché sur le jeu :

La version Xbox Series S est un peu à part, elle ne propose pas de ray tracing et l'image est en 900p (1080p en sortie), mais sur PlayStation 5 et Xbox Series X, Control: Ultimate tourne comme un charme dans le mode Graphisme. Le framerate est bloqué à 30 fps et ne bouge pas, tandis que visuellement, le titre en met plein la vue et il n'y a quasiment aucune différence entre les deux machines, si ce n'est un réglage de gamma. Cependant, Digital Foundry a remarqué quelques sauts d'images sur Series X, rien de bien méchant, et cela devrait d'ailleurs être corrigé par Remedy.

En mode Performance, là encore, c'est très similaire, Control: Ultimate Edition tourne ici à 60 fps, avec des chutes de framerate assez notables sur Xbox Series S. Le framerate n'est pas non plus parfaitement stable sur PS5 et Xbox Series X, mais il s'agit d'une ou deux images pendant un très court moment, rien de visible à l'œil nu. Par ailleurs, les temps de chargement pour voyager d'une zone à l'autre sont quasiment identiques sur les trois consoles.

Control: Ultimate Edition est pour l'instant disponible uniquement en version numérique sur PS5 et Xbox Series X | S, les versions physiques arriveront le mois prochain. Le titre est par ailleurs offert ce mois-ci aux abonnés PS+, vous pouvez vous abonner à 59,99 € pour un an.

