TEST de Control: Ultimate Edition, des versions PS5 et Xbox Series X qui claquent ?

Joli boulot !





2019, la PS4, Xbox One et les PC accueillaient une toute nouvelle production conçue par Remedy Entertainment, Control. Nous y incarnons une héroïne, Jesse Faden, qui a des pouvoirs particuliers et est à la recherche de son frère. 2020, nous avons eu droit à une Ultimate Edition proposant deux DLC, « La Fondation » et « EMA », afin de grossir un brin la durée de vie et de plonger les joueurs dans de nouvelles aventures. 2021, la firme veut contenter les possesseurs d'une PS5 et/ou Xbox Series X et a pris la décision de porter la bête sur ces plateformes en améliorant, principalement, les graphismes. Nous n'allons pas revenir sur ce que nous connaissons déjà, mais plutôt nous pencher sur les nouveautés. La question est donc la suivante : alors, c'est plus beau ?

Ça claque !

Différents paramètres graphiques font leur apparition dans les options. Pour commencer, nous avons le mode « Performance » qui propose tout simplement un titre tournant en 60 fps, avec une image upscalée en 4K. Le rendu est vraiment propre, les textures sont nettes, c'est un régal pour les yeux. La fluidité, elle, apporte un confort visuel non négligeable, surtout pendant les phases d'action intenses. En effet, lorsque plusieurs ennemis foncent sur nous et que nous devons les massacrer, la caméra et les enchaînements sont plus agréables grâce au framerate élevé.

De l'autre, le mode « Graphismes » est là pour nous arracher la rétine. Ici, les développeurs ont inclus la technologie ray tracing pour rendre les reflets plus naturels. Et il faut dire que... ça claque ! Les spots lumineux se réfléchissent sur le sol en marbre, l'intensité de la lumière s'intensifie plus ou moins dans une pièce en fonction des éclairages (merci le HDR), les lieux sont plus clinquants, en d'autres termes, les mirettes prennent du plaisir. Seulement voilà, pour arriver à ce résultat, eh bien, il faut faire des concessions. Ainsi, le framerate est moins important et stagne dans les 30 fps (sans chute, ouf). Dérangeant ? Pas vraiment, surtout si vous venez des précédentes éditions.

Par ailleurs, en parlant de ça, sachez que si vous avez déjà le jeu PS4/Xbox One à la maison, une mise à jour (gratuite) est disponible pour jouir du rendu « next-gen » ; ce qui est une bonne chose. Oui, mais il y a tout de même un point noir au tableau, à savoir que vous ne pouvez pas récupérer votre progression. Et pour cause, cette dernière n'est pas compatible avec cette nouvelle version du jeu. Si vous voulez continuer votre aventure, il faut rebasculer sur l'édition antérieure. Vraiment, vraiment dommage.



À droite : avec ray tracing.



À gauche : sans ray tracing.À droite : avec ray tracing.

Des petits plus pour les joueurs PS5





Que ce soit sur la belle de Mister S. ou de Microsoft, les temps de chargement sont plus concis. Du coup, lorsque nous nous déplaçons d'un point à un autre grâce au « déplacement rapide », il n'y a qu'une légère coupure, le jeu est plus fulgurant et confortable. Parlons peu, parlons bien, si la PS5 trône sur votre meuble, vous avez droit à quelques fonctionnalités supplémentaires. Mais encore ?

La manette DualSense permet de discerner les pas de Jesse via des vibrations qui s'amplifient lorsque nous sprintons. Autre point, lorsque nous ciblons un adversaire et tirons avec notre arme, la gâchette adaptative R2 devient plus dure pour nous faire ressentir le coup. C'est marrant les premières minutes, puis cela devient épuisant, l'option bascule alors sur Off... Pour finir, si le joueur est bloqué, il peut foncer dans « Activité/Aide » pour visionner des vidéos pour l'assister dans sa progression. En un mot : pratique !

Cette nouvelle édition de Control est vraiment plaisante, surtout pour les pupilles ! Sincèrement, si vous avez un écran adéquat à la maison, nous vous conseillons d'y jouer en mode « Graphismes », le rendu avec le ray tracing va émoustiller, sans l'ombre d'un doute. Si vous avez déjà terminé cette aventure, il est dommage de ne pas pouvoir reprendre votre sauvegarde ; oui, il faut tout recommencer. Les autres, eux, découvrent un titre divertissant avec une direction artistique décalée, le tout, en top qualité.

Pour les intéressés, Control: Ultimate Edition est disponible sur Amazon.

Lire aussi : TEST de Control : un jeu d'action intense porté par une direction artistique soignée

Les plus Le ray tracing, ça claque

La fluidité du mode « Performance », agréable

Une mise à jour « next gen » gratuite

Des temps de chargement plus rapides

Les aides sur PS5 Les moins Pas de transfert de sauvegarde d'une génération à l'autre, snif

Les fonctionnalités liées à la manette de la PS5, amusantes quelques minutes seulement

Notation Verdict 16 20