Control Ultimate Edition : l'upgrade next-gen fait grogner les joueurs, Remedy s'explique et annonce la rétrocompatibilité du jeu de base

Pour le passage des jeux de la génération actuelle à la next-gen, il y aura deux choix possibles : la simple rétrocompatibilité, avec d'éventuelles améliorations automatiques, ou les vraies versions optimisées pour la PS5 et la Xbox Series X. Les éditeurs peuvent même choisir s'ils proposent une upgrade next-gen pour mettre gratuitement leur exemplaire PS4/Xbox One vers la PS5/Xbox Series X, ou si le joueur doit repasser à la caisse.

Pour Control, Remedy Entertainment a décidé de ne pas contenter tous les joueurs. Ainsi, seuls les acheteurs de l'imminent Control Ultimate Edition avec les deux extensions du titre, prévu pour le 27 août, auront l'occasion de mettre à niveau leur expérience vers la nouvelle génération sans frais. Si vous avez acheté le jeu de base et ses deux DLC à part, c'est mort. Cette décision n'est bien évidemment pas au goût des fans de la première heure, qui ont fait savoir leur mécontentement sur la Toile. Remedy Entertainment s'est donc senti obligé de donner des explications sur son site officiel.

La semaine dernière, en plus des informations sur la prochaine extension EMA pour Control, nous avons également publié des informations sur Control Ultimate Edition - un pack Control comprenant les extensions La Fondation et EMA à venir sur les consoles actuelles et de nouvelle génération, ainsi que sur PC. Nous avons passé plusieurs mois à explorer toutes nos options pour Control Ultimate Edition et aucune décision n'a été prise à la légère. Bien qu'il soit difficile d'amener n'importe quel jeu sur les plateformes de nouvelle génération, nous avons rapidement réalisé qu'il était encore plus difficile de mettre à niveau notre base d'utilisateurs actuelle vers la prochaine génération avec une parité totale entre les plateformes avec notre jeu vieux d'un an. Pour chaque voie que nous avons suivie, il y avait une forme de cas bloquant, et ces cas bloquants signifiaient qu'au moins un groupe de joueurs devait finir par être exclu de la mise à niveau pour diverses raisons. À partir d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas proposer de surclassement à tout le monde, et laisser un seul groupe de côté est injuste. Nous comprenons que ce n'est pas ce que vous voulez entendre.

S'en suit une courte FAQ dans laquelle l'équipe répond (ou pas) à la principale problématique : pourquoi les acheteurs de Control et de son Season Pass ne sont pas servis à la même enseigne que ceux de Control Ultimate Edition, qui propose le même contenu ?

L'objectif de Control Ultimate Edition n'était pas de publier un nouveau contenu exclusif sur les plateformes de nouvelle génération, mais d'offrir l'expérience de jeu Control complète aux nouveaux joueurs de Control dans un produit unique et facile à trouver. Les versions PlayStation 5/Xbox Series X de Control contiennent le même contenu que le jeu de génération actuel, bien qu'elles tirent pleinement parti de la puissance et des fonctionnalités fournies par ces nouvelles consoles. Le chemin de mise à niveau que nous proposons n'est possible que lors de la mise à niveau à partir de la même version du jeu. Comme nous ne faisons que du développement supplémentaire sur Control Ultimate Edition sur les plateformes de nouvelle génération, nous ne sommes malheureusement pas en mesure d'offrir un chemin de mise à niveau à tous les joueurs actuels de Control existants. Nous comprenons comment cela pourrait déranger un certain nombre de joueurs, mais vous pourrez toujours jouer à l'édition 2019 de Control et à chaque extension sur les nouvelles plateformes. [...] En conclusion… Pour apporter Control aux consoles de nouvelle génération sous quelque forme que ce soit, nous avons dû prendre des décisions difficiles et celles-ci ont pris la forme de la création du produit simplifié Control Ultimate Edition que nous avons aujourd'hui. Le fait que nous ayons mis du temps à répondre ne signifie pas que nous n’avons pas écouté. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir répondre aux attentes de tout le monde et nous espérons que vous continuerez à soutenir Control. Nous vous remercions pour votre soutien jusqu'à présent.

Nous ne sommes pas beaucoup plus avancés, car aucune motivation technique n'est clairement explicitée au travers de ce discours. Remedy semble simplement invoquer du temps de développement supplémentaire qui nécessiterait des coûts à amortir. Il y aura tout de même un lot de compensation pour les possesseurs de Control tout court, à savoir que les éditions PS4 et Xbox One seront rétrocompatibles sur PS5 et Xbox Series X pour une « expérience améliorée ». Reste à voir quelles seront vraiment les différences entre un jeu automatiquement amélioré par la rétrocompatibilité et une nouvelle version optimisée pour la next-gen, peut-être la plus grande question en suspens avant l'arrivée de la nouvelle génération.

Pour rappel, Control Ultimate Edition sortira le 27 août sur Steam, le 10 septembre sur l'EGS, le PlayStation Store et le Microsoft Store, plus tard cette année en version physique sur PS4 et Xbox One et également en édition numérique sur PS5 et Xbox Series X, et enfin en édition physique next-gen début 2021. Un joyeux bordel, vous avez dit ? En attendant l'ouverture des précommandes, Control tout court est disponible pour 36,93 € chez Amazon.