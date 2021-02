Mortal Shell: Enhanced Edition, le Souls-like aura bientôt son portage amélioré sur PS5 et Xbox Series X et S, quid de l'upgrade next-gen ?

Mortal Shell voulait s'inscrire dans la lignée des Souls-like en étant développé par la toute petite équipe de Cold Symmetry. Le pari est rempli pour certains, alors que le titre a reçu des critiques globalement correctes, voire très positives pour certains, à sa sortie en août dernier. L'aventure va se poursuivre avec Mortal Shell: Enhanced Edition, un portage sur next-gen avec quelques spécificités.

Textures améliorées, détails plus riches, résolution 4K, 60 fps sur PS5 et Xbox Series X (et 30 fps sur Xbox Series S seulement), le titre aura droit à un véritable lifting graphique pour son changement de génération. Et chez PlayStation, il utilisera même la DualSense à bon escient.



Ce remaster est calibré pour tirer pleinement parti de la suite de technologies immersives de la manette DualSense de la PS5. Des chuchotements et vibrations des battements de cœur qui résonnent depuis votre manette lorsque vous vous approchez d'un nouveau Shell, à l'impact que vous ressentez dans la paume de vos mains lorsque vous utilisez la mécanique de durcissement. Cette édition améliorée offre aux possesseurs de PS5 une connexion physique riche au monde dangereux et impitoyable du jeu comme jamais auparavant.





La date de sortie est prévue pour très bientôt : ce sera pour ce 4 mars 2021 au format numérique. Les détenteurs de l'original sur PS4 ou Xbox One pourront prétendre à une mise à niveau gratuite, tandis que les nouveaux acheteurs devront se délester de 29,99 €, le prix habituel. Et si vous préférez le physique, une édition standard et une version spéciale Deluxe Set avec un artbook exclusif de 140 pages sont en préparation pour le printemps, cette dernière étant cette fois au tarif de 39,99 €. D'ici là, Mortal Shell tout court est disponible à partir de 28,47 € sur Amazon.fr.