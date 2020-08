Mortal Shell : date de sortie, prix et nouveau trailer avec un Ballistazooka pour le Souls-like

Quand la jeune équipe de Cold Symmetry a annoncé un Souls-like pour son premier jeu, Mortal Shell, il y avait de quoi être curieux. Le genre demande une précision et une justesse dans le gameplay sur lesquels les fans seront intransigeants, et les dernières vidéos assez mollassonnes ont malheureusement échaudé une partie de la communauté.

Le studio est néanmoins fin prêt à proposer son RPG masocore au monde entier, car Mortal Shell vient d'être doté d'une date de sortie. Il est prévu au format numérique pour le 18 août au prix de 29,99 € sur PS4, Xbox One et PC via l'Epic Games Store, où il sera disponible en exclusivité temporaire avant une arrivée sur Steam en 2021.

« Lancer Mortal Shell dans le monde entier est un rêve devenu réalité», déclarent les quatre cofondateurs de Cold Symmetry - Andrew McLennan-Murray, Anton Gonzalez, Dmitry Parkin et Vitaly Bulgarov - dans un communiqué conjoint. «Notre engagement envers nos fans est de créer un jeu qui ait une âme, qui soit authentique, sans compromis et implacable. Nous avons été touchés par la popularité de la version bêta et nous avons étudié de près les retours que nous avons reçus pour créer quelque chose dont nous sommes incroyablement fiers. » Le PDG de Playstack, Harvey Elliott, ajoute : « Mortal Shell est déjà en train de réaliser le genre de statistiques de prélancement qui feraient tourner les têtes chez n'importe quel éditeur, qu'il soit indépendant ou triple-A. Je suis ravi que Playstack ait livré une campagne de publication et de marketing qui garantit au jeu la visibilité et la réponse qu'il mérite vraiment. Plus que tout, je suis impatient que les fans du monde entier y jouent enfin dès le 18 août. »

Une nouvelle bande-annonce nous montrant notamment une nouvelle arme à distance, le Ballistazooka, et le mystérieux quatrième Shell, Solomon, a été diffusée au passage.