Mortal Kombat 1 : date de sortie et nécromancie pour Quan Chi dans son trailer de gameplay, et une bonne nouvelle pour Peacemaker

Les joueurs de Mortal Kombat 1 n'ont clairement pas le temps de s'ennuyer. Actuellement, ils peuvent prendre part à la Saison de la Lune de Sang dans le mode Invasions, déjà la deuxième du genre et qui touche d'ailleurs à sa fin. En parallèle, les sorties de contenus additionnels payants se poursuivent dans le cadre du Kombat Pack. Après l'arrivée d'Omni-Man le mois dernier en tant que personnage jouable, puis de Tremor comme Kombattant Kaméo, c'est déjà la suite du programme que nous présente NetherRealm Studios. C'est à l'occasion de la CCXP23, la Comic Con Experience de São Paulo, qu'a été diffusée la bande-annonce de gameplay de Quan Chi, dont la magie mortelle viendra très prochainement faire trembler ses adversaires.

En effet, la date de sortie de Quan Chi est fixée à la semaine prochaine, le jeudi 14 décembre pour les possesseurs du Kombat Pack. Les autres joueurs pourront l'acheter séparément le 21 décembre. Mélange entre un nécromancien et Doctor Strange avec ses portails, il devrait sans mal plaire à la communauté souhaitant l'utiliser (sans doute moins à ceux qui se retrouveront contre lui). Le studio s'est bien amusé avec ses dialogues d'introduction, surtout celui avec Shang Tsung qui est une référence facile au jeu Mortal Kombat: Deadly Alliance de 2002.

Quan Chi est né en travaillant dur dans une mine de l'Outre-Monde. Il n'avait pas d'avenir, juste la garantie d'une mort certaine dans ces sombres tunnels. Craignant pour sa vie après avoir trahi ses collègues mineurs, la vie de Quan Chi a été sauvée par un mystérieux bienfaiteur et en échange de ses services, elle a proposé de le libérer des mines et de le former à la magie noire. Désormais maître de la sorcellerie la plus vile du Netherrealm, il complote avec Shang Tsung pour conquérir les royaumes. Dans la nouvelle vidéo, les pouvoirs de nécromancien et de manipulation des portails de Quan Chi sont pleinement exposés, y compris sa capacité à invoquer des crânes, des squelettes et des démons du Netherrealm pour des attaques dévastatrices.

En plus de ce combattant de l'Outworld, la vidéo met en avant Khameleon, qui fera office de Kombattante Kaméo et dont la sortie est prévue pour janvier 2024. Elle aura visiblement la particularité d'utiliser les techniques de Mileena, Kitana et Jade, changeant à chaque fois la couleur de sa tenue.

Enfin, nous avons droit à un court échange entre Quan Chi et Peacemaker, autre combattant du Kombat Pack qui est lui attendu en février prochain ! La bonne nouvelle, c'est qu'en plus de son apparence tirée du film The Suicide Squad de James Gunn et de sa série dérivée, il disposera également de la voix de John Cena !

