Mortal Shell : un Souls-like arrive sur PS4, Xbox One et PC cette année, images et vidéo pour émoustiller

Cold Symmetry et Playstack ont annoncé la venue d’un nouveau monstre sur le marché du jeu vidéo : Mortal Shell, un Action-RPG anciennement connu sous le doux nom de Dungeonhaven, qui ressemble fortement à un Dark Souls, avec une difficulté assez élevée. Mais pas d’inquiétude à avoir, ce titre dirigé par des vétérans de l'industrie nous promet d’ores et déjà de vivre l’une des expériences les plus authentiques, excitantes et terrifiantes possible... Comme nous pouvons l’apprécier dans la bande-annonce ci-dessous, la direction artistique, le gameplay et surtout l’histoire promettent d’être uniques.

En outre, voici quelques points à retenir :

Réveillez votre force Le monde brisé de Mortal Shell, un Action-RPG sans pitié, mettra votre esprit et votre résilience à rude épreuve. Alors que les vestiges de l'humanité se meurent, des ennemis dévots pourrissent dans les ruines. Ces derniers sont impitoyables et votre survie repose sur votre. Prenez possession de guerriers disparus Les corps jonchent les ruines, mais tout n'est pas perdu. À vous de découvrir les vestiges perdus des guerriers qui ont été vaincus. Éveillez ces Mortal Shells, prenez possession de leurs corps et aiguisez votre maîtrise de différents styles de combat. Plus votre lien avec une enveloppe croît, plus vous vous appropriez ses talents. Le fer aiguise le fer Chaque combat est stratégique et réfléchi. Ne frappez avec votre épée que lorsqu'une opportunité se présente. Anticipez vos parades pour délivrer des contre-attaques dévastatrices. Fabriquez des améliorations, gravez votre équipement à l'acide et développez vos aptitudes en arcanes obscures pour conférer à vos attaques une puissance surnaturelle dévastatrice. Faites face à des ennemis terrifiants Des adversaires désespérés, dévoués à des dieux mystérieux, vous barreront la route. Contemplez ces créatures grotesques et pitoyables, mais ne laissez pas la peur vous arrêter. Prenez votre courage à deux mains et tenez leur tête.

Plusieurs images sont partagées :

Mortal Shell sera lancé durant le troisième trimestre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et sur Steam.