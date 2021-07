Mortal Shell : The Virtuous Cycle, le DLC qui transforme le Souls-like en roguelike détaillé et daté

Correctement accueilli par la presse et les joueurs, ce qui est déjà fort pour un premier projet par un si petit studio, Mortal Shell va désormais avoir droit à sa première extension. The Virtuous Cycle avait été confirmé lors de l'E3 2021 par un simple teaser, et nous ne savions pas ce qu'elle nous réserverait, jusqu'à maintenant.

Une nouvelle bande-annonce vient dévoiler qu'elle ajoutera un mode roguelike du même nom que le DLC, dans lequel nous affronterons des adversaires générés aléatoirement à chaque partie, pourront débloquer une centaine de capacités inédites et même la cinquième Shell, Hadern, et l'arme Axatana pour l'ensemble de l'expérience.

The Virtuous Cycle réinvente le voyage des joueurs à travers Fallgrim et au-delà. À chaque mort, les adversaires se succéderont et se mélangeront. Toujours aussi exigeant et brutal, les joueurs ne pourront plus jamais être sûrs de ce qui les attend. Disséminés à travers le pays, des piliers leurs conféreront de nouveaux talents dont ils vont pouvoir hériter. Avec plus de 100 nouvelles capacités à découvrir et à combiner, des améliorations d'armes exotiques aux manœuvres de combat entièrement nouvelles, les joueurs sont libres de créer et de développer leur propre style de combat. The Virtuous Cycle permet également aux joueurs de contrôler Hadern, qui était autrefois leur insaisissable professeur, et que maintenant les joueurs vont pouvoir posséder en tant que cinquième Shell. Jouable à la fois dans la campagne principale de Mortal Shell et dans The Virtuous Cycle, l'arbre de compétences unique d'Hadern débloque un nouveau domaine de talents innés, de la maîtrise de la dague à une capacité intimidante qui permet d’absorber les dégâts. L'extension contient également l'Axatana, l'arme la plus vénérable de Fallgrim. Entre les mains du joueur, l'Axatana se plie à sa volonté, s'assemblant en une lourde hache lorsque le moment est venu, et se détachant en deux katanas rapides comme l'éclair lorsque le joueur le désire. Des mouvements uniques sont également à débloquer pour les deux positions. « Concevoir et développer The Virtuous Cycle a été incroyable », déclare Francesco Zacchini, Technical Designer chez le développeur Cold Symmetry. « Nous avons ajouté plus de 100 nouvelles capacités, de nouvelles histoires, l'arme transformable Axatana et Hadern en tant que Shell jouable. J'ai hâte de voir toutes les façons dont les joueurs vont essayer de vaincre le mode roguelike que nous avons créé. Je pense qu'ils vont beaucoup s'amuser avec ça ».

The Virtuous Cycle sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam, l’Epic Games Store et GOG.COM au prix de 6,99 €, en date du 18 août 2021. Mortal Shell est sinon achetable à partir de 26,99 € sur Amazon.fr.

