Mortal Shell : surprise, le DLC roguelike The Virtuous Cycle sera gratuit à son lancement, profitez-en !

Pour un jeu développé par une équipe de 4 personnes, le Souls-like qu'est Mortal Shell a obtenu un beau succès public et critique. Les développeurs ont décidé de capitaliser dessus avec une extension appelée The Virtuous Cycle, qui offrira un mode roguelike avec une centaine de capacités inédites, la cinquième Shell Hadern, l'arme Axatana et plus encore.

Un trailer de lancement du DLC vient d'être diffusé avant sa sortie le 18 août sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, pour un aperçu des nouveautés et une très bonne nouvelle. Non, vous ne rêvez pas, de sa sortie ce mercredi jusqu'au dimanche 22 août au soir, vous pouvez déverrouiller gratuitement et conserver l'extension The Virtuous Cycle, pour avoir accès à son contenu sans payer son prix de 6,99 € ! L'éditeur Playstack estime qu'il s'agit d'une reconnaissance pour le soutien des fans, mais l'initiative reste plus qu'honorable, quelle que soit la qualité de l'expérience.

« Depuis que nous avons lancé Mortal Shell en août 2020, nous avons réfléchi à la manière d'offrir à nos fans quelque chose de vraiment spécial qui témoigne de notre sincère reconnaissance pour leur soutien », a déclaré Kiron Ramdewar, Head of PC and Console chez Playstack, l'éditeur de Mortal Shell. « L'extension The Virtuous Cycle regorge de contenu que les fans du genre vont adorer et offre une nouvelle façon unique de découvrir le riche univers de Mortal Shell. Nous sommes impatients de voir comment les nouveaux et les anciens joueurs aborderont notre nouveau mode roguelike en s'aventurant dans les profondeurs de Fallgrim ».

Parallèlement, une campagne de Twitch Drops pour Mortal Shell est en cours, offrant des récompenses rares et spéciales en jeu pour ceux qui regardent la nouvelle extension sur Twitch : les récompenses incluent un nouveau look plus sombre pour le Foundling, une skin exclusive pour l’Axatana et un tout nouveau luth jouable. Si vous ne l'avez pas encore dans votre collection, le titre de Cold Symmetry est vendu à partir de 33,33 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Mortal Shell: Enhanced Edition, le Souls-like aura bientôt son portage amélioré sur PS5 et Xbox Series X et S, quid de l'upgrade next-gen ?