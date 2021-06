Mortal Shell : le DLC The Virtuous Cycle annoncé en vidéo

Cold Symmetry et Playstack avaient lancé l'été dernier Mortal Shell, un jeu de rôle et d'action au gameplay violent et hardcore fortement inspiré par les Souls de FromSoftware. Le titre a séduit les amateurs du genre, et ces derniers vont pouvoir se relancer dans l'aventure avec une future extension.

Les studios ont dévoilé lors de l'IGN Expo The Virtuous Cycle, une extension de Mortal Shell qui reste pour le moment très énigmatique. Nous n'avons droit qu'à un teaser, à admirer ci-dessus, les développeurs indiquant que ce contenu additionnel sortira « prochainement », sans plus d'indications.

Mortal Shell est pour rappel disponible sur PlayStation 4 et Xbox One, mais aussi sur PS5 et Xbox Series X|S dans une Enhanced Edition et pour l'instant réservé à l'Epic Games Store sur PC, mais la version Steam sera lancée cet été.