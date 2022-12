Nintendo : Mortal Shell et The Punchuin de sortie sur Switch, Risk of Rain Returns dévoilé... les indés à l'honneur avant Noël !

Pour les fêtes, Nintendo a décidé de mettre des jeux indés Switch sous votre sapin. Il diffuse en effet cette semaine chaque jour une vidéo préenregistrée dans le style d'un court Nintendo Indie World, dans le cadre du programme Inside the House of Indies: Holiday Event. Les deux premiers jours nous ont ainsi permis de découvrir de belles annonces pour les mois à venir, mais aussi pour dès maintenant, à destination de la Switch, mais aussi d'autres plateformes.

En premier lieu, Floppy Knights, jeu de stratégie au tour par tour avec des disquettes contenant des chevaliers, est sorti par surprise sur l'eShop. Il comprend une mise à jour 2.0 aussi proposée dans le même temps sur PC et Xbox One, qui ajoute des niveaux, cartes et personnages.

Dans Floppy Knights, les disquettes projettent des chevaliers matériels ! Avec son bras-robot Carlton, Phoebe, l'inventrice de génie, livre des batailles au tour par tour qui allient tactique et jeu de cartes. À vos unités, constituez un deck solide et affûtez votre stratégie jusqu'à la victoire ! La tactique du tour par tour rencontre les jeux de cartes.

Un univers passionnant avec des graphismes dessinés à la main par Marlowe Dobbe (Dicey Dungeons).

Comprend toutes les quêtes secondaires DLC avec 24 nouveaux niveaux et plus de 50 nouvelles cartes.

Une difficulté abordable, et des options d'aide.

Des niveaux de défi spéciaux et des objectifs secondaires à accomplir.

Une bande sonore originale et rétro signée Graham Nesbitt (Garden Story).

Ensuite, Arbitrary Metric, développeur de Paratopic, a annoncé le jeu d'aventure narratif à la première personne Roman Sands RE:Build. Il nous confinera sur une île paradisiaque remplie de secrets, alors qu'une étrange apocalypse approche, et est prévu pour l'été 2023 sur Switch et PC.

Pour les adeptes de petits toutous, Pupperazzi, jeu d'exploration où il faut photographier des chiens, a été confirmé sur Switch pour début 2023.

Mettez votre amour des chiots à rude épreuve en tentant de photographier une bande de cabots absolument adorables ! Enchaînez les clichés et cataloguez les meilleurs chiens (et les plus rusés) pour faire progresser votre carrière, améliorer votre appareil photo et découvrir d'autres toutous. WAF WAF ! Qui photographiera, caressera et flattera ces braves chiens si vous ne le faites pas ? Le monde A BESOIN de vous dans Pupperazzi, le jeu de photographie canine ! Prenez des photos et développez votre présence sur les réseaux sociaux. Vous donnerez-vous un mal de chien pour atteindre la gloire ou tenez-vous à être considéré comme un véritable artiste ? Peut-être souhaitez-vous simplement partager avec vos amis les photos de l'adorable chiot que vous venez de croiser. À vous de choisir comment mener votre carrière, à condition de ne pas oublier de caresser de braves toutous en chemin. Esquivez les obstacles comme les gens alors que vous immortalisez la beauté animale au format numérique. Faites des doubles sauts d'un bâtiment à l'autre pour réussir le cliché lucratif de la célébrité canine locale qui mène tranquillement sa vie de chien. Faites un zoom au ralenti pour capturer ces images en plein saut chargées d'une émotion contagieuse. Tout un monde vous attend, prêt à être photographié sous toutes les coutures !

Le jour 1 s'est terminé par une autre sortie surprise : celle de Mortal Shell: Complete Edition, le Souls-like réalisé par une petite équipe qui a connu un beau succès en 2020. Il est vendu au prix de 24,99 € sur l'eShop.

Pour la première fois, Mortal Shell: Complete Edition vous propose tous les DLC et mises à jour de contenu dans un incroyable pack. Comprise dans Mortal Shell: Complete Edition, l'extension bien différente Virtuous Cycle, un mode roguelike complètement nouveau qui ajoute de la violence aléatoire et répétable à Fallgrim. Il y a également Hadern, autrefois votre mystérieux professeur, vous pouvez maintenant le maîtriser dans Mortal Shell en tant que cinquième personnage jouable. Mortal Shell: Complete Edition comprend également la mise à jour de contenu Rotten Autumn, qui ajoute des coloris d'Enveloppe uniques, une nouvelle mini-quête, un puissant nouveau mode photo et une bande-son de boss alternative du groupe de black metal Rotting Christ.

Le jour 2 a débuté par l'annonce d'une version Switch pour The Gecko Gods, un titre déjà prévu sur PC pour 2023. Il s'agit d'un jeu d'aventure et d'énigmes avec un gecko capable d'explorer son environnement très librement, notamment en escaladant des parois.

Un autre titre a ensuite été officialisé et directement sorti sur l'eShop : The Captain, jeu d'aventure en side scrolling dans un monde de science-fiction de Sysiac Games déjà disponible sur PC, vendu au tarif de 19,99 €.



Vous êtes le Capitaine Thomas Welmu, officier scientifique de la Flotte Spatiale, perdu à l'autre bout de la galaxie. Des forces obscures sont en route pour la Terre pour détruire votre planète - et vous possédez la seule chose capable de les arrêter. Rentrez chez vous en retraversant toute la galaxie. Rencontrez de nouveaux amis. De nouveaux ennemis. Vous ne pourrez pas sauver tout le monde. Qui laisserez-vous derrière ? Quelle civilisation allez-vous sauver - ou détruire - sur votre chemin ? C'est à vous de décider. Vous êtes... The Captain !

Gearbox Publishing et Hopoo Games ont ensuite fait une belle annonce, celle d'une remastérisation de Risk of Rains 10 ans après son lancement initial. Risk of Rain Returns sortira en 2023 sur PC et Switch, et comprendra de nouveaux survivants, un multijoueur repensé et du contenu tiré de Risk of Rain 2.

Risk of Rain revient !

Design soigné, graphismes améliorés, nouvelles fonctionnalités... Risk of Rain fait son grand retour ! (Re)découvrez ce roguelike mythique aux combinaisons de butin uniques, avec des survivants inédits, un multijoueur repensé, et plus encore ! Découvrez de nouvelles façons de jouer

Améliorez vos compétences et vos capacités, découvrez de nouveaux survivants et vivez des parties toujours plus intenses ! Percez le mystère qui entoure des dispositifs antiques sommeillant sous la surface de Petrichor V. Retournez chaque tronc, chaque pierre et chaque gup pour trouver de nouvelles façons de jouer ! 15 survivants à maîtriser

De nombreux survivants ont fui lors de l'attaque mystérieuse perpétrée sur votre vaisseau. Hachez vos ennemis menu avec le Cuisinier, qui fait son grand retour, tenez la ligne de front et protégez votre équipe avec l'Exécuteur, ou couvrez le sol de vase toxique avec le monstre violet que tout le monde adore : Acrid ! Découvrez de nouvelles façons de jouer avec 15 survivants uniques, chacun doté de nouvelles capacités à maîtriser. Des artefacts qui changent la donne

Pimentez vos parties en variant les plaisirs. Sélectionnez jusqu'à 11 artefacts qui transformeront votre partie, chacun à sa manière ! Commencez avec un objet aléatoire qui change à chaque utilisation, ou bien tentez de repousser une redoutable invasion de démons toutes les 10 minutes. Essayez différentes combinaisons d'artefacts pour découvrir de nouvelles manières de jouer. Des objets puissants

Combattez pour atteindre la surface tout en mettant au jour de précieuses marchandises. Ces objets, qui représentent votre chance de salut, vous permettront de vous déplacer plus rapidement, d'infliger plus de dégâts ou encore de sauter un peu plus haut. D'autres vous confèreront des pouvoirs plus grands encore, comme le rarissime Ukulélé, qui renforce vos attaques avec ses accords survoltés. Si vous êtes plutôt de nature explosive, traquez le Béhémoth rutilant pour ensuite transformer vos attaques les plus ordinaires en un déferlement d'explosions démentielles. Chaque combinaison vous apportera son lot de surprises. Les chaînes lumineuses explosives n'en sont qu'un exemple parmi de nombreux autres ! Les dangers de Petrichor V

Les créatures de Petrichor V sont aussi hétéroclites que les différentes planètes dont elles sont originaires. Lorsque ces monstres se sont vu menacer d'extinction dans leurs mondes respectifs, une force mystérieuse les a amenés sur Petrichor V. Rapidement, la planète s'est mise à abriter les bêtes les plus dangereuses de la galaxie, et elles ne voient pas d'un très bon œil les intrus (c'est-à-dire vous). Rallumez les téléporteurs antiques éparpillés sur la surface de la planète et traversez les 10 biomes. Survivez assez longtemps pour retrouver le chemin du vaisseau que vous avez dû abandonner. Jouez en solo ou en équipe

Rejoignez la surface en solo ou avec votre équipe ! Choisissez des survivants complémentaires ou faites-vous plaisir en prenant celui qui a le plus gros flingue (spoiler : c'est Loader). Vous n'aurez pas à combattre en solitaire grâce à la coop en ligne ou locale jusqu'à 4 joueurs. Et avec le mode multijoueur amélioré que propose Risk of Rain Returns, les hordes de monstres toujours plus nombreuses de Petrichor V seront le seul obstacle à la survie de votre équipe.

Enfin, en conclusion du jour 2, Shin’en Multimedia, à qui nous devons The Touryst, a révélé The Punchuin, un jeu de casse-briques original et rétro avec un pingouin boxeur. Et là encore, cerise sur le gâteau : il est d'ores et déjà de sortie sur l'eShop, au doux prix de 14,99 € !

Ta mission : percer le mystère du trésor de Punch Mountain. Pour y parvenir : fraie-toi un chemin vers le sommet à coups de poing, récupère de l'argent et des diamants, améliore les compétences de tes poings et fais-toi de nouveaux amis en route. Explore les profondeurs de Punch Mountain.

Joue en solo ou contre un ami.

Améliore tes objets grâce au Punch shop.

Débloque des chemins qui te mèneront à de nouveaux niveaux.

Interagis avec les personnages pour qu'ils t'aident à t'emparer du trésor.

Une émulation CRT de haute qualité pour personnaliser tes pixels avec style.

Une bande-son super sympa !

Vous en voulez plus ? Alors, rendez-vous ces mercredi, jeudi et vendredi pour 3 autres programmes préenregistrés remplis de révélations ! Si ces titres vous intéressent, vous pouvez vous procurer une carte Nintendo eShop sur Amazon.fr.