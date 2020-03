Nintendo Indie World : Exit the Gungeon, Blair Witch et The Good Life sur Switch, et bien d'autres annonces

Avec les Nintendo Indie World, nous sommes habitués à des alternatives aux Nintendo Direct dédiés à des productions mineures prometteuses. L'édition d'hier était encore une fois riche en jeux vidéo souvent inconnus au bataillon, mais qui pourraient intéresser les adeptes du genre.

L'alléchant The Last Campfire de Hello Games a réveillé l'âme d'aventurier qui sommeille en nous, tandis que PixelJunk Eden 2, suite inattendue du jeu de plateformes de 2012, a été confirmé sur Switch pour cet été. Et si vous voulez un nouveau jeu tout de suite sur Switch, Exit the Gungeon, l'un des titres de lancement de l'Apple Arcade, est disponible dès maintenant sur Switch, dans une version 2.0 aussi accessible sur PC. L'ensemble des annonces, qui concernent aussi parfois les PS4, Xbox One et ordinateurs personnels, sont visibles ci-dessous.

Exit the Gungeon de Dodge Roll & Singlecore Games (Switch et PC) - Exit the Gungeon est un dungeon climber infernal se déroulant immédiatement après les événements d'Enter the Gungeon. Équipés d'une arme en constante évolution, d'un besoin insatiable de piller et d'un fidèle jet d'esquive, chacun de nos héros doit monter et s'échapper via sa propre série unique d'ascenseurs de plus en plus périlleux. Exit the Gungeon est disponible sur Nintendo Switch en tant qu'exclusivité console temporaire dès maintenant !

Blue Fire de Robi Studios (Switch) - Embarquez pour un voyage extraordinaire à travers le royaume désolé de Penumbra et découvrez les secrets cachés de cette terre oubliée depuis longtemps. Explorez des temples mystiques, rencontrez des survivants et entreprenez d'étranges quêtes pour collecter des objets précieux. Un monde sombre vous attend lorsque Blue Fire sortira d'abord sur Nintendo Switch en tant qu'exclusivité console temporaire cet été. Baldo de Naps Team (Switch, PS4, Xbox One et PC) - Rencontrez de nombreux personnages étranges et drôles et plongez dans le monde étonnant de Baldo, un RPG Action-Aventure plein de puzzles, de mécaniques de jeu intrigantes et de donjons complexes à résoudre, répartis dans un vaste monde ouvert interactif. Baldo sera lancé sur Nintendo Switch en tant qu'exclusivité console temporaire cet été.

I Am Dead de Hollow Ponds (Switch et PC) - I Am Dead est un charmant jeu d'aventure et de puzzle, créé par les créateurs de Hohokum et de Wilmot's Warehouse, sur le thème de l'exploration de l'au-delà. I Am Dead sera d'abord lancé sur Nintendo Switch en tant qu'exclusivité console temporaire plus tard cette année. B.ARK de Tic Toc Games (Switch) - Il est temps pour les carlins, les chats, les ours et les lapins de sauver le système solaire ! Appelez vos amis pour piloter des vaisseaux puissants, mais adorables, alors que vous faites équipe contre des vagues d'ennemis dans un jeu de tir à défilement latéral. B.ARK décollera d'abord sur Nintendo Switch en tant qu'exclusivité console temporaire fin 2020. Cyanide & Happiness – Freakpocalypse: Part 1 de Explosm Games (Switch et PC) -Vous incarnez Coop « Go Away, Weirdo » McCarthy, et tout ce que vous voulez faire est de rendre le monde meilleur. Le problème est que : personne ne vous aime, l'école craint, vous ne trouvez pas d'invitée pour le bal, tout le monde vous martyrise (y compris vos professeurs) et vos tentatives pour aider ne font qu'empirer les choses. Préparez-vous pour un monde plein de bizarreries lorsque Cyanide & Happiness - Freakpocalypse: Part 1 sera d'abord lancé sur Nintendo Switch en tant qu'exclusivité console temporaire ce printemps.

Summer in Mara de Chibig (Switch, PS4, Xbox One et PC) - Prenez soin de votre propre île et explorez l'océan dans cette aventure agricole. Découvrez l'histoire de Koa dans un jeu qui combine l'agriculture, l'artisanat et l'exploration d'un archipel tropical; avec un style coloré et une narration forte. Summer in Mara sera lancé en exclusivité console temporaire sur Switch ce printemps. Quantum League de Nimble Giant Entertainment (Switch et PC) - Quantum League est un jeu de tir révolutionnaire autour du paradoxe temporel : un FPS en ligne compétitif dans lequel vous vous battez dans une boucle de temps, en faisant stratégiquement équipe avec votre vous passé et futur dans d'époustouflants matchs en 1v1 et 2v2. Quantum League arrive sur Nintendo Switch fin 2020.