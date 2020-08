Control Ultimate Edition annoncé sur PC, PS5, Xbox Series X, PS4 et Xbox One, avec une upgrade next-gen possible

Primé à de multiples reprises l'année passée, le fascinant Control va connaître son épilogue à la fin du mois avec la sortie de son extension EMA. Ce deuxième et dernier DLC, après La Fondation, nous livrera quelques réponses sur les mystères entourant Jesse, et connectera surtout son univers à celui d'Alan Wake dans cette première étape du Remedy Connected Universe.

Il fallait s'y attendre, 505 Games va profiter du fait que le jeu soit complet pour sortir Control Ultimate Edition, un coffret regroupant l'histoire principale et les deux extensions. Il sera disponible sur PC au prix conseillé de 39,99 € le 27 août prochain, soit en même temps que EMA, dans un premier temps sur Steam, où le jeu de base n'était pas encore accessible.

Il arrivera ensuite sur PC via l'Epic Games Store à compter du 10 septembre. Et c'est aussi à partir du 10 septembre que Control Ultimate Edition arrivera sur le PlayStation Store et le Microsoft Store, mais à des dates variant suivant les régions et les partenariats entre 505 Games et les distributeurs locaux. Bonne nouvelle, pour tout achat d'une édition dématérialisée PS4 ou Xbox One de Control Ultimate Edition, vous recevrez « automatiquement une version gratuite optimisée pour PlayStation 5 et Xbox Series X lors de la transition vers les consoles next-gen ».

En revanche, l'upgrade next-gen ne sera pas proposée aux possesseurs d'une version classique de Control, disponible à partir de 30,41 € sur Amazon. Vous voulez obligatoirement une version physique ? Il y en aura bien une, mais plus tard ! Elle est prévue sur PS4 et Xbox One à la fin d'année 2020, période pour laquelle les versions PS5 et Xbox Series X sont aussi annoncées, et sur next-gen en 2021. Comme ça, vous savez à quoi vous en tenir.



