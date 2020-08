Control : une date de sortie et un teaser (avec Alan Wake) pour l'extension EMA

Aussi fascinant qu'énigmatique, Control n'a pas encore livré tous ses secrets au terme de son aventure principale. Deux extensions étaient prévues, et malheureusement, la première baptisée La Fondation, n'a pas vraiment tenu toutes ses promesses. Les espoirs de conclusion digne de ce nom reposent désormais sur le deuxième et à priori dernier DLC.

Il s'appelle AWE, ou EMA en bon français, en référence aux Évènements du Monde Altéré et aux objets de pouvoir qui sont lâchés dans la nature. Et il a refait surface avec une bande-annonce toujours aussi cryptique lors du dernier State of Play, qui nous révèle une information clé : la date de sortie est calée au 27 août sur PS4, Xbox One et PC. Si le topo est le même que pour la première extension, la date devrait être la même sur PC, mais le DLC pourrait paraître plus tard sur Xbox One.

L'équipe stipule :

Tout d’abord, que signifie EMA ? C’est l’abréviation d’Événement du Monde Altéré, un phénomène qui survient lorsqu’une force surnaturelle pénètre notre monde. Parfois, l’EMA est mineur et passe inaperçu. D’autres fois, il peut provoquer des catastrophes. À l’origine, le Secteur des investigations était chargé de la gestion des dossiers EMA les plus dangereux du Bureau Fédéral de Control, ainsi que de l’archivage des preuves… jusqu’à ce que les choses tournent mal et que le secteur soit condamné. Pour survivre, vous pourrez compter sur une nouvelle forme d’arme de service : un lance-grenades adhésives capable de tirer jusqu’à quatre projectiles que vous pourrez déclencher à distance. De quoi tout faire sauter ! Elle vous sera très utile pour affronter le Hiss et un nouveau type d’ennemi : le patrouilleur aérien et son fusil à pompe. L’une des fonctionnalités les plus réclamées par la communauté est la possibilité de rejouer des missions. Nous ne pouvons pas vous l’offrir, mais vous trouverez au centre du Secteur des investigations un objet altéré qui ressemble fort à une borne d’arcade. Il vous permettra de revivre les combats de boss de la campagne (que vous avez déjà remportés) et de retraverser le très populaire Labyrinthe du cendrier. Vous pourrez également jouer à un nouveau mode Horde et découvrir quelques surprises que nous préférons garder secrètes. Vous ne serez pas déçus par les récompenses à déverrouiller, qui incluent une nouvelle tenue pour Jesse. Une mise à jour gratuite pour tous les détenteurs de Control est également prévue en août, comprenant une nouvelle amélioration de capacité, de nouvelles options fonctionnelles et des points de contrôle supplémentaires dans les missions de campagne les plus difficiles.

Vous noterez la présence d'un mystérieux personnage masculin au terme du teaser... Il s'agit en fait d'Alan Wake !

Vous aurez peut-être reconnu dans la bande-annonce la voix d’un certain Alan Wake, qu’on peut apercevoir à la fin. Depuis plusieurs années, nous glissons dans nos jeux des références aux précédentes productions de Remedy, comme vous avez pu le remarquer en jouant à Control… Mais si ce n’étaient pas que de simples références ?

Les univers des deux franchises semblaient connectés, Remedy profite donc de EMA pour expliciter ce lien.

