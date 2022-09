Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, date de sortie et premier teaser avec Gilgamesh pour le DLC Wanderer of the Rift

Nous n'en avons clairement pas terminé avec Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, l'Action-RPG de Team Ninja paru en début d'année qui revisite à sa manière le premier épisode de la licence. En effet, du contenu supplémentaire payant regroupé dans un Season Pass a commencé à voir le jour cet été avec le DLC Trials of the Dragon King, ou L'épreuve de Bahamut, le roi des dragons si vous préférez, qui nous proposait bien des nouveautés dont une trame scénaristique nous confrontant à Bahamut et au Guerrier de la Lumière. En amont du TGS 2022, Square Enix communique à présent sur le 2e DLC intitulé Gilgamesh, le vagabond des dimensions ou tout simplement Wanderer of the Rift en anglais.

Oui, le légendaire Gilgamesh va se dresser sur la route de Jack comme le dévoile la bande-annonce teaser diffusée, qui sert également de récapitulatif au passage. Concernant le contenu, voici ce qu'en dit la description :

Frayez-vous un chemin à travers le Labyrinthe des Dimensions, un donjon qui configure aléatoirement votre chemin pour débloquer des morceaux de l'histoire. Wanderer of the Rift introduira une nouvelle classe, le Mage Bleu et des monstres spéciaux que vous pourrez combattre et invoquer au combat à l'aide d'une pierre d'invocation. En plus de nouveaux équipements qui débloquent de nouvelles capacités, une nouvelle classe d'ennemis appelée « Monstres chaotiques » sera ajoutée pour offrir au joueur une expérience plus diversifiée et stimulante.

Wanderer of the Rift sera disponible le 26 octobre à l'achat séparé et dans le Season Pass de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Epic Games Store). Il sera par la suite suivi d'une troisième extension du genre appelée « DIFFERENT FUTURE ».

