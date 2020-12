Control : 2 millions de copies vendues, Remedy donne des détails sur ses prochains jeux

Déjà bien connu pour les Max Payne, Alan Wake et Quantum Break, Remedy a lancé en août 2019 Control, un jeu d'action et d'aventure bourré de mystères à la SCP ou X-Files, qui a séduit les joueurs. Aujourd'hui, le studio finlandais a fait le point sur les ventes, et elles sont très bonnes.

Control s'est ainsi écoulé à plus de deux millions d'exemplaires depuis sa sortie, avec un record de ventes en novembre 2020. Pendant les récents soldes, le titre a été bradé sur la plupart des boutiques en Ultimate Edition, de quoi faire craquer les joueurs. Le studio détaille et explique que les ventes numériques représentaient 60 % des copies écoulées l'année dernière, contre 90 % en 2020, merci le confinement et donc les réductions.

Remedy a de quoi se réjouir, mais ne se repose pas encore, il travaille actuellement sur plusieurs jeux et donne aujourd'hui quelques nouvelles. D'abord avec le projet Vanguard, un jeu multijoueur game as a service free-to-play qui comprendra quand même des aspects narratifs, actuellement encore en début de développement, mais les premiers retours sont apparemment très positifs. L'autre jeu, c'est celui édité par Epic Games Publishing, et attendu sur PC et consoles, même si Remedy gardera les droits de la licence. Les deux studios vont beaucoup investir dans le marketing, nous devrions en entendre beaucoup parler en temps voulu, mais il faudra patienter. Si le mystère est total, nous savons cependant que le prochain gros jeu du studio finlandais se déroulera dans le Remedy Connected Universe, dont font déjà partie Control et Alan Wake, de quoi faire saliver les fans. D'ailleurs, la série TV basée sur Alan Wake est toujours en projet, et porter Control sur d'autres médias suscite déjà de l'intérêt chez certains producteurs.

Pour rappel, Control a récemment rejoint le Xbox Game Pass, vous pouvez vous abonner à 29,99 € pour trois mois.