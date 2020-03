Epic Games Publishing : le studio devient un éditeur de jeu multiplateforme et va travailler avec Remedy, Playdead et gen DESIGN !

Epic Games, à la base, c'est un moteur de jeu, l'Unreal Engine, et des jeux vidéo à succès, d'Unreal à Fortnite. L'explosion du titre en Battle Royale a permis à la société de Caroline du Nord de changer de dimension, et même de se permettre de lancer un Epic Games Store qui est venu marcher sur les plates-bandes de Steam.

Désormais, la société veut encore passer au niveau supérieur, et cela passe par l'établissement d'Epic Games Publishing. Oui, Epic Games va bien se muer en éditeur, avec trois lignes directrices en tête : la liberté créative des développeurs, le financement total des projets, et la récupération de la moitié des bénéfices au terme de l'opération.

Liberté créative absolue et pleine propriété . Les développeurs détiennent toute la propriété intellectuelle et le contrôle créatif total de leur travail.

. Les développeurs détiennent toute la propriété intellectuelle et le contrôle créatif total de leur travail. Projets entièrement financés . Epic Games Publishing pourra prendre en charge la totalité des frais de développement, des salaires des développeurs aux dépenses liées au lancement des jeux telles que l'assurance qualité, la localisation, le marketing et les coûts de publication.

. Epic Games Publishing pourra prendre en charge la totalité des frais de développement, des salaires des développeurs aux dépenses liées au lancement des jeux telles que l'assurance qualité, la localisation, le marketing et les coûts de publication. Partage égal des bénéfices (50/50). Les développeurs perçoivent un revenu équitable pour leur travail : une fois les coûts récupérés, ils toucheront la moitié de tous les profits au minimum.

Epic Games Publishing n'est pas qu'une idée en l'air, loin de là, car il a déjà trois studios sous le coude : gen DESIGN, responsable de The Last Guardian, Playdead, le créateur d'Inside et Limbo qui diffuse un teaser de son prochain titre au passage, et même Remedy, qui avait justement annoncé avoir signé un contrat avec un éditeur mystère ce matin. Tous vont collaborer avec EGP pour au moins un prochain jeu multiplateforme, voire deux dans le cas de Remedy.

« Nous travaillons actuellement sur la création du modèle de publication dont nous rêvions lorsque nous collaborions avec des éditeurs », a déclaré Tim Sweeney, Fondateur et PDG d'Epic Games. « gen DESIGN, Remedy et Playdead figurent parmi les studios les plus innovants et talentueux du secteur. Ils ont de grandes ambitions pour leurs prochains jeux », a déclaré Hector Sanchez, Responsable d'Epic Games Publishing. « Ils bénéficieront à la fois d'une liberté de création absolue et du soutien d'Epic pour le financement des projets. »

L'idée est pour le moment de proposer des jeux sur consoles et PC en multiplateforme donc, mais même si ce n'est pas encore clair pour le moment, une exclusivité Epic Games Store sur ordinateur personnel semble inévitable.