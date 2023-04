Epic Games Brasil : Epic rachète le studio AQUIRIS (Horizo Chase) pour monter une nouvelle antenne au Brésil

Bien aidé par le succès de Fortnite, Epic Games est désormais une véritable multinationale avec des antennes en Allemagne, Chine, Nouvelle-Zélande, Suède, Angleterre, au Canada, Japon, Corée du Sud et plus encore. La société qui possède aussi des studios plus indépendants de la trempe de Psyonix, Mediatonic ou Harmonix s'apprête d'ailleurs à ouvrir une nouvelle branche au Brésil, basée sur un studio qu'il vient de racheter.

Après avoir acquis quelques actions l'année dernière, Epic Games vient en effet d'avaler complètement AQUIRIS, équipe basée à Porto Alegre à qui nous devons la série des Horizon Chase. Malheureusement pour les fans de ces jeux de course rétro, Epic ne compte pas encourager les développeurs à continuer sur leurs propres projets, mais prévoit plutôt de les transformer en Epic Games Brasil pour aider au développement de l'ogre Fortnite. AQUIRIS semble ravi de cette acquisition et c'est le principal.

« Rejoindre Epic Games s’appuie sur nos succès dans la création de jeux mémorables, notamment Wonderbox, Horizon Chase 2 et Looney Tunes World of Mayhem, que nous continuerons à exploiter. Nous sommes ravis de tirer parti de notre expérience dans l’utilisation d’Unreal Engine pour le développement de jeux vidéo pour contribuer à l’avenir de Fortnite », a déclaré Mauricio Longoni, PDG d’AQUIRIS et maintenant directeur du studio Epic Games Brasil. « AQUIRIS a été à l’avant-garde du développement de jeux au Brésil et en Amérique latine, et faire partie d’Epic Games mettra en lumière les développeurs de notre région pour l’ensemble de l’industrie. » « Nous avons pu constater par nous-mêmes les talents impressionnants de l’équipe AQUIRIS dans la création de jeux innovants qui attirent un attrait mondial et nous sommes ravis de les accueillir chez Epic Games », a déclaré Alain Tascan, vice-président exécutif du développement de jeux chez Epic Games. « Avec la création d’Epic Games Brasil, nous sommes impatients d’exploiter l’immense talent que la région a à offrir et d’établir notre présence en Amérique latine. »

