17 jeux gratuits de l'Epic Games Store : un AAA d'un studio fermé cette année pour la 12e offre

Ces derniers jours, les offres des 17 jeux gratuits de l'Epic Games Store n'ont pas été grandioses avec de nombreux jeux indépendants, qualitatifs, mais n'attirant pas forcément le grand public, à l'instar de Snakebird Complete hier. Pour ce samedi, c'est un AAA qui est proposé, qui n'a clairement pas séduit les joueurs puisqu'il a ultimement mené à la fermeture de son studio. Oui, c'est le Saints Row de 2022 qui est offert jusqu'à ce dimanche 31 décembre à 17h00. Si vous aviez raté l'annonce cet été, Volition a été fermé par Embracer Group...

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

SAINTS ROW (2022)

Vous incarnez le futur boss. Aux côtés de Neenah, de Kevin et d'Eli, vous formez les Saints et vous attaquez aux Panteros, aux Idols et à Marshall en étendant votre empire dans les rues de Santo Ileso pour en prendre le contrôle. Dans le fond, Saints Row retrace l'histoire d'une start-up, sauf que les Saints opèrent dans le crime.

Découvrez le meilleur et le plus étendu des terrains de jeu jamais créés pour Saints Row. Le monde unique et tentaculaire de Santo Ileso sert de toile de fond à cet immense sandbox sauvage. Usez d'armes, de véhicules et de combinaisons ailées pour vous hisser au sommet au fil d'opérations à sensations fortes, d'aventures criminelles et de missions de gros calibre.