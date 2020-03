Remedy signe un contrat avec un gros éditeur pour deux jeux PS5, Xbox Series X et PC

Remedy avait officiellement quatre projets en cours, dont deux seulement sont connus. Le studio finlandais s'occupe d'une part de sortir les extensions de Control, à commencer par La Fondation ce jeudi, mais aussi de développer la campagne de CrossfireX, la version Xbox One du FPS à succès.

L'équipe avait sinon dans ses cartons le projet Vanguard, pensé pour le live service, et un autre titre secret dont nous ne savons rien. Les choses ont évolué, en particulier pour ce dernier projet, car il va finalement donner lieu à deux jeux différents. Remedy Entertainment vient de signer un contrat avec un éditeur majeur, dont le nom n'est pas encore donné, pour la sortie de ce projet mystère, mais aussi d'un jeu à plus petite échelle tiré de la même franchise.

Ils sortiront tous deux dans les années à venir sur PC et les plateformes de nouvelles générations, donc certainement les PS5 et Xbox Series X, et tourneront avec le moteur Northlight utilisé pour Quantum Break et Control. L'éditeur se chargera de financer complètement le développement des jeux, en échange de 50 % des revenus qu'ils généreront, mais Remedy reste le détenteur de la licence. À noter que, pour le moment, rien ne semble indiquer s'il s'agit d'une nouvelle franchise ou non : sachant que le studio a la série Alan Wake en sa possession, et que la future extension AWE de Control semble avoir un lien avec la saga, tous les espoirs sont permis !

Mais nous devrions rapidement avoir des informations supplémentaires, au moins sur l'identité de cet éditeur mystère, car un communiqué de presse est prévu dans la journée.