Vanguard : de gros changements pour le shooter PvE free-to-play de Remedy !

C'est parfait.

Remedy a fait un excellent jeu solo avec Alan Wake 2, acclamé par les joueurs et la critique, et mon petit doigt me dit qu'ils viennent de prendre la mesure que quand on fait les choses avec passion et dans le respect des joueurs plutôt que pour l'appel du bénéfice et la satisfaction des investisseurs, on accomplit des merveilles.



J'ai rien contre les F2P, mais ils sont juste la traduction de l'avidité d'un studio. Et quand on pense pognon en premier, c'est que du coup les joueurs sont en seconde position au mieux...