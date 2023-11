Max Payne : une super nouvelle pour les remakes, quid de Control 2, Condor et Vanguard ?

Remedy Entertainment fait beaucoup parler de lui en ce moment avec Alan Wake 2, le jeu de tir et d'horreur rencontre un vrai succès critique, mais pour les développeurs finlandais, pas le temps se reposer, d'autres titres sont en chemin. Et justement, dans son dernier bilan financier, Remedy fait le point sur tout cela.

Remedy avait annoncé l'année dernière un accord avec Rockstar pour développer des remakes de Max Payne et Max Payne 2, deux jeux de tir avec du bullet time et un flic hardboiled qui ont fait la renommée du studio. Bonne nouvelle, Remedy annonce que les remakes sont désormais en pleine production, l'équipe avance bien et tout est parfaitement organisé selon le studio, il ne reste plus qu'à patienter.

Concernant les autres projets du studio, ce n'est pas autant avancé. Control 2 est toujours à l'étape de preuve de concept, Remedy a de grandes ambitions pour cette suite et travaille encore sur les bases et le design du jeu, et cela va durer pendant encore plusieurs trimestres. L'idée est d'identifier les éléments clés de Control 2 avant se réellement lancer la pleine production avec une plus grande équipe de développement.

Condor, le spin-off multijoueur coopératif PvE de Control, n'est quant à lui plus à l'étape de preuve de concept, l'équipe est désormais prête à passer à la vitesse supérieure. Remedy explique qu'il a fait des recherches en interne sur les jeux live service et a maintenant toutes les cartes en main pour lancer le développement du jeu, qui doit en théorie occuper les joueurs pendant plusieurs années.

Enfin, le projet seulement connu sous le nom de Codename Vaguard, qui sera un jeu de tir coopératif PvE free-to-play, est toujours à l'étape de preuve de concept, Remedy est en discussions avec l'éditeur Tencent, mais cela devrait être terminé d'ici la fin de l'année. Tero Virtala, CEO de Remedy Entertainment, explique que la sortie d'Alan Wake 2 va désormais libérer de nombreux développeurs, qui vont pouvoir épauler les autres équipes sur ces quatre projets. Le boss du studio indique au passage qu'il est trop tôt pour parler de succès commercial pour le survival-horror, mais les retours positifs des journalistes et joueurs est très bénéfique pour tout le studio.

