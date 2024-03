Max Payne : Remedy a de grandes ambitions pour ces remakes et veut augmenter la cadence de ses jeux

Remedy Entertainment a lancé en fin d'année dernière Alan Wake 2, un excellent survival-horror dans le Remedy Connected Universe. Le studio finlandais développe également Control 2, son spin-off multijoueur coopératif PvE FBC: Break (Project Condor), un jeu de tir PvE coopératif Project Kestrel (anciennement Vanguard) et enfin des remakes des deux premiers Max Payne.

La franchise avec le flic hard-boiled appartient à Rockstar, mais les studios ont trouvé un accord pour remettre Max sur le devant de la scène et, maintenant qu'Alan Wake 2 est terminé, la majorité des effectifs du studio planche sur ces remakes. Dans son dernier bilan financier, Remedy dévoile que ces nouvelles versions des Max Payne auront un budget similaire à Alan Wake 2, mais c'est le proprétaire de la licence qui finance le développement, à savoir Rockstar. Le développeur espère que le titre entrera en pleine production pendant la première moitié de 2024, dans les prochaines semaines, tout comme Control 2 et Project Condor. Les choses devraient donc s'accélérer, mais Control 2 n'est encore qu'à l'étape de preuve de concept, le studio planche sur les combats et mécaniques de gameplay de Project Condor, ce sont donc les remakes des Max Payne qui devraient être les prochains jeux à sortir chez Remedy.

Tero Virtala, CEO du studio, rappelle qu'Alan Wake 2 a reçu de nombreux prix aux Game Awards, Remedy a désormais deux franchises très solides dans son univers connecté, Alan Wake et Control, mais il veut augmenter la cadence et sortir des suites plus régulièrement et ainsi maximiser les bénéfices. Il faut dire que les fans ont attendu 13 ans pour avoir la suite des aventures d'Alan Wake, tandis que le jeu premier jeu avec Jesse Faden date déjà de 2019 et Control 2 n'est pas prêt de sortir avant encore quelques années.

Remedy Entertainment a de quoi faire pour les années à venir, les fans attendent évidemment avec impatience ces prochains jeux. D'ici là, vous pouvez retrouver Control Ultimate Edition à partir de 10 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac, GOG.com et Gamesplanet.