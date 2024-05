Remedy (Max Payne, Alan Wake, Control) annule un projet très attendu !

D'abord connu pour les Max Payne, Remedy Entertainment a enchaîné avec les Alan Wake puis Control, le studio finlandais a un tas de projets dans les cartons, notamment le Project Vanguard, qui devait être un jeu de tir coopératif en PvE et free-to-play. En fin d'année dernière, Remedy annonçait de gros changements, Vanguard devenait Kestrel et serait un jeu premium, payant donc, mais toujours multijoueur.

Le Project Kestrel était repassé en phase de conception, mais voilà que le studio finlandais annonce une bien mauvaise nouvelle. Comme il l'explique dans un communiqué de presse diffusé sur son site officiel, Remedy et l'éditeur Tencent ont pris la décision d'annuler le Project Kestrel, pour se focaliser sur des franchises déjà existantes. Le géant chinois devait cofinancer et coéditer le jeu avec Remedy, difficile de ne pas imaginer que la décision vient surtout de Tencent, qui possède également 15 % des actions du studio. Tero Virtala, CEO de Remedy, commente :

Le projet au nom de code Kestrel s'est montré très prometteur, mais il en était encore à ses débuts. Nos autres projets ont bien progressé et passent aux prochaines étapes de développement, et l’attention accrue portée à eux nous apporte des avantages. Nous pouvons réaffecter les développeurs talentueux de Kestrel à ces autres projets de jeux, et bon nombre de nos fonctions de support se concentrent davantage sur leurs opérations. C'est encore un autre moyen de garantir que nos projets de jeux continuent à bien avancer. Je tiens à remercier notre équipe de développement Kestrel. Bien que nous ayons décidé d'interrompre le projet pour profiter de bénéfices plus larges de Remedy, notre équipe a fait du bon travail et nous a fourni des enseignements précieux. Je tiens également à remercier Tencent pour leur partenariat jusqu'à présent. Ils ont été très professionnels et solidaires.