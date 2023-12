Max Payne, Alan Wake, Control : une star des jeux Remedy nous a quitté, jetant un froid sur les remakes

Si Remedy Entertainment a commencé sa carrière avec Death Rally, le studio finlandais s'est surtout fait une réputation à l'international avec Max Payne en 2001, suivant un policier luttant contre des trafiquants de drogue à New York. Si le personnage a le visage du directeur créatif Sam Lake, il a surtout la voix de James McCaffrey.

Malheureusement, nous apprenons aujourd'hui via TMZ la disparition de James McCaffrey, à l'âge de 65 ans, des suites d'un cancer. L'acteur était à l'affiche de quelques films et séries, dont Rescue me, les héros du 11 septembre, mais il aura surtout marqué les joueurs en doublant Max Payne dans les trois jeux. Il prêtait également sa voix à Thomas Zane dans le premier Alan Wake, à Alex Casey dans Alan Wake 2 (qui a aussi le visage de Sam Lake) et incarnait même le directeur du Bureau Fédéral du Contrôle Zachariah Trench dans Control. Autant dire qu'il était très proche de toute l'équipe de Remedy Entertainment, il célébrait d'ailleurs les 20 ans de la saga Max Payne en juillet 2021.

Bien évidemment, tous les fans du Remedy Connected Universe sont en deuil et nombreux sont les joueurs à s'interroger sur sa présence dans les remakes des deux premiers Max Payne, officialisés l'année dernière. James McCaffrey devait-il reprendre son rôle ? A-t-il déjà enregistré ses lignes de dialogues ? Va-t-il être remplacé ? Remedy Entertainment n'a pas communiqué sur le sujet pour l'instant.