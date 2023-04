Remedy Entertainment (Alan Wake, Control, Max Payne) se refait une beauté en changeant son logo

Fondé en 1995 et ayant sorti l'année suivante Death Rally, Remedy Entertainment aura surtout connu le succès avec sa seconde production, Max Payne, un jeu de tir à la troisième personne dans une ambiance hard boiled avec beaucoup de ralentis. Le studio finlandais est désormais aussi connu pour Alan Wake, Control ou encore Quantum Break, et il veut un peu de changement.

Remedy Entertainment vient d'annoncer qu'il changeait son logo, pour la première fois depuis 20 ans. Adieu le R encerclé avec la balle de Max Payne dans la boucle de la lettre, le R semble désormais se multiplier, en référence aux nombreuses licences du studio. Thomas Puha, directeur de communication, adresse un long message pour expliquer cette démarche :

Il y a quelques années, alors que notre studio passait de la création d'un seul jeu à la fois à la création de plusieurs jeux simultanément et à l'expansion au-delà des frontières de la Finlande, vers un deuxième site à Stockholm, en Suède, nous nous sommes lancés dans une mission pour affiner notre identité visuelle.

Nous n'avons pas mis à jour notre logo depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire jusqu'à maintenant.

La création d'un nouveau logo et d'une identité visuelle rafraîchie pour Remedy a été un voyage émotionnel, comme tout ce qui touche à l'art. Adeptes de longue date de Remedy, vous savez sûrement à quel point la direction artistique est vitale pour nous. Pas seulement dans nos jeux, mais du point de vue de l'identité de notre studio. Sans oublier nos sweats à capuche !

En tant que studio de développement de jeux, nous avons parcouru un long chemin depuis 1995, année de nos débuts. Remedy est en constante évolution.

La balle dans la lettre R de l'ancien logo représentait l'ère de Max Payne, mais le Remedy d'aujourd'hui est bien plus gros qu'un seul jeu ; nous avons tout un catalogue de jeux, nouveaux et anciens.

Il était temps de mettre à jour et de redéfinir notre identité visuelle pour apporter plus de cohérence, mettre en valeur notre évolution au fil des années, et mieux exprimer notre vision du Remedy d'aujourd'hui.

Le logo Remedy signifie beaucoup pour nous, mais nous savons qu'il signifie également beaucoup pour vous. Comme les jeux que nous créons chez Remedy, nous avons abordé ce processus avec beaucoup de soin, de considération et beaucoup de passion !

Nous voulons créer des mondes, des histoires et des personnages mémorables que vous pourrez découvrir à travers nos jeux. Nous voulions que notre nouveau logo reflète la façon dont nous évoluons constamment et continuons à créer des jeux passionnants avec les meilleures personnes. Cependant, tout cela reste un Remedy où la créativité courageuse prospère. Nous espérons que vous aimez le nouveau look.

Notre avenir est incroyablement excitant. Malgré près de trois décennies dans l'industrie du jeu, à bien des égards, il semble que nous ne faisons que commencer. Vous pouvez vous attendre à Alan Wake 2 plus tard cette année et à plusieurs grandes expériences Remedy à jouer dans les années à venir.