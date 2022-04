Max Payne : Remedy et Rockstar Games annoncent un projet de remake des deux premiers épisodes !

Depuis quelques années déjà, Remedy Entertainment a changé d'envergure au sein du monde vidéoludique, multipliant au passage les projets. Ainsi, après Alan Wake Remastered, c'est un Alan Wake 2 que nous attendons désormais pour 2023. Plus tôt cette année, le studio a sorti la campagne scénarisée de CrossfireX et il a encore d'autres projets dans ses tiroirs, à savoir un jeu de tir free-to-play PvE intitulé provisoirement Vanguard, une suite à Control et un spin-off multijoueur baptisé Condor, de quoi bien étendre le Remedy Connected Universe. Mais ce n'est pas tout, comme vient de le révéler une publication destinée aux investisseurs.

Remedy et Rockstar Games vont à nouveau collaborer ensemble après toutes ces années pour faire revivre la licence Max Payne en proposant des remakes des deux premiers épisodes parus à l'époque sur PS2, Xbox et PC (et quelques autres plateformes nomades pour le premier).

La relation entre Remedy et Rockstar Games remonte à la sortie originale des jeux Max Payne et Max Payne 2: The Fall of Max Payne, développés par Remedy et publiés par Rockstar Games. Les deux jeux ont laissé une marque indélébile dans la culture populaire, loués pour leur atmosphère néo-noire, leur narration révolutionnaire et leur gunplay à base de « bullet time ».

« Nous étions ravis lorsque nos amis de longue date de Remedy nous ont approchés pour refaire les jeux originaux Max Payne », a déclaré Sam Houser, fondateur de Rockstar Games. « Nous sommes de grands fans du travail que l'équipe de Remedy a créé au fil des ans, et nous avons hâte de jouer à ces nouvelles versions. »

« Max Payne a toujours occupé une place spéciale dans le cœur de tout le monde chez Remedy, et nous savons que des millions de fans dans le monde ressentent la même chose, » a déclaré le PDG de Remedy, Tero Virtala. « Nous sommes extrêmement ravis de travailler à nouveau avec nos partenaires de Rockstar Games pour avoir la chance de faire revivre l'histoire, l'action et l'atmosphère des jeux Max Payne originaux aux joueurs et ce de nouvelles manières. »

Dans le cadre de l'accord de développement signé aujourd'hui, Remedy développera les jeux en un seul titre pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S en utilisant son moteur de jeu propriétaire Northlight. Le budget de développement du jeu sera financé par Rockstar Games, dont la taille sera conforme à une production typique de jeu AAA de Remedy. En vertu de cet accord, Remedy a une opportunité de royalties après que Rockstar Games ait recouvré ses coûts de développement, de marketing et autres pour la distribution et la publication du jeu.

Le projet est actuellement au stade de développement conceptuel.