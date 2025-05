Palworld subit de gros changements et c'est la faute de Nintendo

Véritable jeu phénomène qui a fêté son premier anniversaire avec 32 millions de joueurs, Palworld se transforme petit à petit et c'est la faute de Nintendo. Le titre de Pocketpair reprend les mécaniques des jeux de survie, mais en incluant des monstres à capturer et à faire combattre, ce qui n'est pas sans rappeler Pokémon, d'autant que certaines créatures ne semblent pas très originales. Après des mois d'attente, Nintendo et The Pokémon Company ont finalement porté plainte... citant trois brevets liés à de simples mécaniques de gameplay.

Même si Pocketpair compte bien tenir tête à Nintendo, le développeur est obligé de faire des changements. Dès la fin d'année dernière, une mise à jour v0.3.11 supprimait l'invocation des Pals en lançant des Sphères Pal, nos compagnons apparaissent désormais via une invocation statique auprès du joueur. Dans un communiqué publié sur X (ex-Twitter), le studio avoue que ce changement était bel et bien « la conséquence du litige en cours ».

Poketpair va encore plus loin avec la mise jour v0.5.5, qui ne permet plus d'effectuer de vols planés avec les Pals. Désormais, il faudra se contenter du planeur, un objet à posséder dans son inventaire. Les bonus liés au vol plané des Pals dans l'équipe seront quand même appliqués. Le développeur conclut :

Nous comprenons que cela sera décevant pour beaucoup, tout comme pour nous, mais nous espérons que nos fans comprendront que ces changements sont nécessaires afin d'éviter de nouvelles perturbations dans le développement de Palworld. Nous tenons également à présenter nos excuses à nos fans pour le désagrément et l’inquiétude que ce litige en cours a causés.

Nous restons déterminés à développer Palworld et à proposer du nouveau contenu passionnant à nos fans. Au nom de toute l'équipe de Pocketpair et de l'équipe Palworld, merci encore pour votre soutien continu.

C'est quand même une grosse déception pour les joueurs de Palworld qui appréciaient cette mécanique, les internautes ne manquent pas de souligner que cette mécanique est présente dans d'autres jeux vidéo comme NieR: Automata, ARK: Survival Evolved, Castlevania: Curse of Darkness, Elden Ring Nighreign ou encore Genshin Impact depuis l'arrivée des Qucusaures (le jeu avait d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre pour ses ressemblances avec The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mais n'a jamais été légalement inquiété).

Nintendo et The Pokémon Company ont clairement Palworld dans le collimateur, espérons que le jeu ne perde pas plus de son charme avec d'autres changements à l'avenir. Le titre de Pocketpair est disponible dans le Game Pass, vous pouvez retrouver l'abonnement Ultimate contre 17,99 €/mois sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.