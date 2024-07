Bungie licencie lourdement à nouveau, de gros changements pour l'un de ses projets et les employés restants annoncés

Doux euphémisme de dire que la nouvelle qui vient de tomber est triste, car moins d'un an après la vague de licenciements qui a touché Bungie en octobre dernier (une centaine de personnes), c'est désormais 17 % de l'effectif actuel qui est limogé, soit 220 postes en moins sur les près de 1 300 que comptaient donc le studio de Bellevue. C'est le CEO Pete Parsons qui a pris la parole sur le site officiel pour en expliquer les raisons et les conséquences, car une sacrée restructuration va s'en suivre, qui va encore plus réduire le nombre d'employés. En effet, 155 (soit 12 %) vont rejoindre petit à petit Sony Interactive Entertainment, qui a pour rappel racheté Bungie en 2022. De là à craindre un avenir où la firme perdrait totalement son indépendance comme le voulait une rumeur, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, lors de l'annonce du changement de directeur sur Marathon en mars, la journaliste d'IGN soulignait la crainte de licenciements après le lancement de Destiny 2 : La Forme Finale, qui a globalement été un succès critique, et nous voyons le résultat aujourd'hui... Enfin, l'un des projets en incubation dans un univers de science-fantasy devrait se concrétiser... par l'ouverture d'un nouveau studio au sein des PlayStation Studios. En toute logique, les employés œuvrant dessus devraient donc être transférés vers cette nouvelle entité non nommée, ce qui soulève une question. Quel intérêt a Sony à former une nouvelle société plutôt que d'aider Bungie à assumer pleinement ses (trop grosses) ambitions ? À croire que cela arrange bien ses affaires.

Comme par hasard, Pete Parsons a désormais passé son compte Twitter / X en privé... plutôt que d'assumer les prises de parole peu flatteuses à son sujet qui ont évidemment suivi cette annonce. Vous trouverez ci-dessous la déclaration complète de ce dernier, qui montre clairement que le problème est venu de la gestion à long terme du studio. Avec uniquement Destiny 2 apportant des revenus réguliers, maintenir son développement en continu tout en concevant Marathon et cherchant un troisième projet viable à long terme était tout à fait irréaliste...

Ce matin, je partage avec vous tous certains des changements les plus difficiles que nous ayons jamais eu à faire en tant que studio. En raison de l’augmentation des coûts de développement et des changements dans l’industrie ainsi que des conditions économiques persistantes, il est devenu évident que nous devons apporter des changements substantiels à notre structure de coûts et concentrer nos efforts de développement entièrement sur Destiny et Marathon.

Cela signifie qu’à partir d’aujourd’hui, 220 de nos postes seront supprimés, ce qui représente environ 17 % des effectifs de notre studio.

Ces actions affecteront tous les niveaux de l’entreprise, y compris la plupart de nos postes de direction et de cadres supérieurs.

Aujourd'hui est un jour difficile et douloureux, en particulier pour nos collègues qui partent, qui ont tous apporté une contribution importante et précieuse à Bungie. Notre objectif est de les soutenir avec le plus grand soin et le plus grand respect. Pour toutes les personnes concernées par cette réduction d'emploi, nous offrirons un généreux plan de départ, comprenant une indemnité de départ, une prime et une couverture médicale.

Je suis conscient que tout cela est une mauvaise nouvelle, surtout après le succès que nous avons connu avec La Forme Finale. Mais alors que nous avons dû faire face aux réalités économiques plus larges au cours de l’année dernière et après avoir épuisé toutes les autres options d’atténuation, cette décision est devenue nécessaire pour recentrer notre studio et notre entreprise avec des objectifs plus réalistes et des finances viables.

Nous nous engageons aujourd’hui à deux autres changements majeurs qui selon nous soutiendront notre objectif, tireront parti des atouts de Sony et créeront de nouvelles opportunités pour les talents de Bungie.

Premièrement, nous approfondissons notre intégration avec Sony Interactive Entertainment, en travaillant à intégrer 155 de nos postes, soit environ 12 %, dans SIE au cours des prochains trimestres. SIE a travaillé sans relâche avec nous pour identifier des postes pour le plus grand nombre possible de nos collaborateurs, ce qui nous a permis de sauver ensemble un grand nombre de talents qui auraient autrement été affectés par la réduction des effectifs.

Deuxièmement, nous travaillons avec la direction de PlayStation Studios pour concrétiser l’un de nos projets d’incubation – un jeu d’action se déroulant dans un tout nouvel univers de science-fantasy – afin de former un nouveau studio au sein de PlayStation Studios pour poursuivre son développement prometteur.

Ce sera une période de changement considérable pour notre studio.

Voyons comment nous en sommes arrivés là ; il est important de comprendre comment nous en sommes arrivés là.

Depuis plus de cinq ans, notre objectif est de proposer des jeux dans trois franchises mondiales durables. Pour concrétiser cette ambition, nous avons mis en place plusieurs projets d’incubation, chacun dirigé par des responsables de développement senior issus de nos équipes existantes. Nous avons finalement réalisé que ce modèle étirait trop nos talents, trop rapidement. Il a également forcé les structures de soutien de nos studios à évoluer à un niveau plus important que ce que nous pouvions raisonnablement supporter, compte tenu de nos deux principaux produits en développement – Destiny et Marathon.

De plus, en 2023, notre expansion rapide s'est heurtée à un ralentissement économique général, à un ralentissement brutal de l'industrie du jeu vidéo, à notre manque de qualité avec Destiny 2: Éclipse et à la nécessité de donner à La Forme Finale et Marathon le temps nécessaire pour garantir que les deux projets offrent la qualité que nos joueurs attendent et méritent. Nous étions trop ambitieux, nos marges de sécurité financière ont ensuite été dépassées et nous avons commencé à courir dans le rouge.

Une fois cette nouvelle trajectoire devenue évidente, nous savions que nous devions changer de cap et de rythme, et nous avons fait tout ce que nous pouvions pour éviter le résultat d’aujourd’hui. Même avec les efforts exhaustifs déployés par nos équipes de direction et de produits pour résoudre nos problèmes financiers, ces mesures n’ont tout simplement pas été suffisantes.

En conséquence, nous devons aujourd’hui dire au revoir à des talents incroyables, à des collègues et à des amis.

Ce sera une période difficile pour Bungie, et nous devrons aider notre équipe à gérer ces changements dans les semaines et les mois à venir. Ce sera une semaine difficile, et nous savons que notre équipe aura besoin de temps pour traiter, poser des questions et assimiler cette nouvelle. Aujourd'hui et au cours des prochaines semaines, nous organiserons des réunions d'équipe et des assemblées générales, des sessions de travail en équipe et des sessions privées et individuelles pour garantir que notre communication reste ouverte et transparente.

Bungie continuera à créer de superbes jeux. Plus de 850 membres de notre équipe travaillent toujours sur Destiny et Marathon, et nous continuerons à créer des expériences incroyables qui dépassent les attentes de nos joueurs.

Il y aura un moment pour parler de nos objectifs et de nos projets, mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, notre priorité est de soutenir nos collaborateurs.

-pete