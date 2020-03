Control : nouveau pouvoir, arbres de compétences retravaillés et plus avec une nouvelle mise à jour gratuite

Control a secoué bien des esprits depuis sa sortie l'année dernière, et il va continuer à surprendre les joueurs avec sa première extension. Le 26 mars, La Fondation va lever de nouveaux secrets sur l'univers du jeu, en avant-première sur PS4 et PC, avant une arrivée le 25 juin sur Xbox One.

Le DLC introduira sa propre gamme de compétences inédites, mais Remedy en profitera pour faire quelques modifications pour l'ensemble de l'expérience. Une mise à jour gratuite est prévue pour ce 26 mars, pour tout le monde cette fois, avec quelques nouveautés appréciables. Du côté des pouvoirs donc, l'habileté Shield Rush pourra être débloquée, pour créer un bouclier et dasher en se servant de son inertie. L'ensemble des arbres de compétence sera d'ailleurs retravaillé, avec la possibilité de réaffecter ses points de pouvoir pour personnaliser encore plus gameplay.

Le patch ajustera sinon la carte de l'univers pour une meilleure lisibilité, et apportera la technologie DLSS 2.0 pour les possesseurs de cartes graphiques compatibles RTX sur PC. Pour les profanes, il s'agit d'une « nouvelle technologie améliorée de deep learning qui booste la fréquence d'image tout en générant des images de qualité ». Toutes ces nouveautés sont déjà présentées en vidéo avant leur intégration au jeu.

Rappelons qu'après tout cela, l'aventure Control se terminera plus tard cette année avec l'extension AWE, qui n'aura cette fois pas d'exclusivité temporaire sur une quelconque plateforme.