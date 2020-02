Remedy en dit plus sur un projet secret et Vanguard, son futur jeu multijoueur en live service

Remedy a frappé très fort l'année passée avec Control, dont l'univers et l'histoire ont fait chavirer le cœur de plus d'un joueur. Les curieux attendent d'ailleurs l'arrivée de l'extension The Foundation, et le futur DLC EMA.

Le studio a fait le point sur ses plans pour l'avenir lors de son dernier bilan financier, qui comprend bien évidemment les aventures additionnelles pour Control. Remedy planche aussi sur la campagne solo de CrossFireX, le portage Xbox One du FPS qui fait un tabac en Asie. Le plus intéressant concerne ses deux autres projets : l'un non annoncé, et l'autre surnommé Vanguard, pour lequel une équipe spéciale a été montée à l'été 2018.

Notre troisième projet, encore non annoncé, avance bien. L'équipe travaillant sur notre quatrième projet, Vanguard, a atteint le stade de la première version jouable en interne. Le but de Vanguard est de créer un jeu qui combine des expériences multijoueurs basées sur le service à long terme, avec certaines des fonctionnalités uniques chez Remedy. Les deux projets sont en préproduction. Dans l'ensemble, nous avons continué à développer les compétences de production, les processus et méthodes de travail de Remedy. Un accent particulier a été mis sur l'extension de nos capacités à distribuer les tâches, y compris via des projets de développement externes plus larges, du co-développement avec des partenaires et l'externalisation de parties spécifiques du projet.

Nous avons continué à développer et à utiliser notre moteur de jeu maison Northlight et nos outils de développement de jeu avec une équipe de 40 personnes. À l'exception de Vanguard, tous nos projets de jeux sont construits sur le moteur de jeu Northlight. De nouvelles technologies et outils développés pour Control ont été finalisés, testés et peaufinés - y compris l'IA, la nouvelle technologie d'animation qui utilise la correspondance de mouvement, divers outils de création de contenu, la prise en charge de la PlayStation 4 et le NVIDIA RTX. L'équipe Northlight a également commencé à développer des systèmes et des processus qui permettent aux équipes d'ajouter des fonctionnalités en ligne aux futurs jeux. Nous nous concentrons actuellement sur les fonctionnalités principales requises par le projet Vanguard. Il y a aussi un travail en cours pour que nous soyons prêts pour la prochaine génération de consoles arrivant en 2020.